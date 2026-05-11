Kapitan MV Hondius podziękował pasażerom i załodze. "Kilka niezwykle ciężkich tygodni"
- Kilka ostatnich tygodni było niezwykle ciężkich - powiedział kapitan MV Hondius Jan Dobrogowski w krótkim filmie opublikowanym przez firmę Oceanwide Expeditions. Podziękował w nim załodze i pasażerom statku z ogniskiem hantawirusa. Wyraził również żal z powodu śmierci trzech osób. Dodał jednak, że jego misja jeszcze się nie skończyła.
W krótkim, niespełna trzyminutowym filmie, opublikowanym przez holenderską firmę Oceanwide Expeditions, do której należy statek, kapitan podziękował załodze i pasażerom, m.in. za cierpliwość, siłę, odwagę i dyscyplinę.
Dobrogowski wyraził żal z powodu śmierci trzech pasażerów. Jak podkreślił, w takich sytuacjach "każdy obraz i każde słowo mogą być wyjęte z kontekstu, co może być szczególnie bolesne dla ludzi, którzy mierzą się z żałobą, niepokojem i niepewnością".
Jak dodał, jego praca nie kończy się wraz z przybyciem na Wyspy Kanaryjskie, a jego zadaniem jest zadbać o załogę, pasażerów i bezpieczne dopłynięcie do portu.
Hiszpańskie władze poinformowały w niedzielę, że po ewakuacji wszystkich pasażerów i uzupełnieniu zapasów statek z około 30-osobową załogą w poniedziałek wieczorem wyruszy do portu w Rotterdamie. Rejs ma potrwać około pięciu dni.
Kapitan Dobrogowski jest absolwentem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wcześniej polskie MSZ i Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informowały, że jest zdrowy i nie wymaga pomocy medycznej.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała 3 maja o śmierci trzech osób ze statku, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Groźny dla ludzi hantawirus jest przenoszony głównie przez gryzonie.
