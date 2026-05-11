Po inauguracji prezydenta USA Donalda Trumpa Ameryka przestała być dla Ukrainy partnerem w wojnie z Federacją Rosyjską, jakim była wcześniej.

"Teraz prezydent Wołodymyr Zełenski również odchodzi od tej relacji, alienując swój kraj od tego, kto niegdyś był jej największym sojusznikiem" - napisano w artykule "New York Times".

"NYT": Trump woli wywierać presję na Ukrainę niż na Rosję

"Można to nazwać rozwodem próbnym, który w dużej mierze był spowodowany wojną USA i Izraela z Iranem. Wspierane przez USA rozmowy pokojowe mające na celu zakończenie działań wojennych na Ukrainie zostały zawieszone pod koniec lutego, kiedy to pierwsze bomby spadły na Teheran. W związku z tym, że negocjacje są już podtrzymywane sztucznie, Zełenski publicznie skrytykował Stany Zjednoczone w sposób, który byłby nie do pomyślenia w zeszłym roku, kiedy Ukraina toczyła delikatną walkę z naciskami administracji Trumpa na szybki pokój korzystny dla Rosji. Zełenski podkreślił, że od początku wojny w Iranie amerykańscy negocjatorzy 'nie mieli czasu dla Ukrainy'." - czytamy w tekście.

Według ukraińskiego przywódcy, naciskając na Ukrainę, by wymieniła terytorium na pokój, administracja Trumpa "nadal wybiera strategię, która wiąże się z większą presją na stronę ukraińską" niż na Rosję.

Jak zauważył, cytowany w artykule, Harry Nedelku, starszy dyrektor europejskiej firmy doradztwa politycznego Rasmussen Global, rozmowy pokojowe są "martwe".

"Nie ma już prawdziwych negocjacji. Nie ma już negocjacji. Rosja nie ma motywacji, by to robić. Stany Zjednoczone nie wyglądają teraz na wiarygodnego i rozważnego mediatora między obiema stronami" - powiedział analityk.

W związku z tym, według "New York Timesa", Kijów, obserwując nieprzewidywalną politykę zagraniczną Trumpa, zdał sobie sprawę, że musi być bardziej niezależny.

Ukraina próbuje walczyć bez pomocy USA

Eksperci, którzy wypowiedzieli się dla gazety, zwrócili uwagę, że Ukraina rozwinęła swój przemysł zbrojeniowy i podpisała umowy o wymianie doświadczeń w dziedzinie dronów z innymi krajami, licząc na miliardy dolarów, które można reinwestować w przedsiębiorstwa zbrojeniowe. Z kolei postęp Federacji Rosyjskiej znacząco się zatrzymał.

Ukraina świetnie radzi sobie m.in. z produkcją dronów, które stanowią barierę nie do przejścia dla rosyjskich wojsk. Władze w Kijowie skutecznie zaczęły też produkować inny sprzęt do spółki z europejskimi partnerami.

Eksperci podkreślili jednak, że ukraińskie wojsko wciąż nie jest samowystarczalne w dwóch obszarach. Chodzi przede wszystkim o amerykańską pomoc wywiadowczą i precyzyjną broń przeciwlotniczą typu systemy Patriot. Dostawy tych ostatnich zostały w zasadzie zatrzymane przez wybuch wojny w Iranie, co zirytowało kijowski rząd.

Ekspert: Ukraina nie może całkowicie zrezygnować z amerykańskiej mediacji

Mówiąc o rozmowach pokojowych, ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko zauważył, że dialog jest nadal ważny i że Kijów nie może całkowicie zrezygnować ze współpracy z Waszyngtonem.

"Można powiedzieć, że Stany Zjednoczone nie są najlepszym partnerem ani mediatorem w negocjacjach pokojowych. Ale Stany Zjednoczone - i administracja Trumpa - są jedynym prawdziwym moderatorem i mają największy wpływ na proces pokojowy. I w tym sensie nie mamy alternatywy" - wyjaśnił.

