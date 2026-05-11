Czarzasty ostrzega USA ws. Ziobry. "Będziemy musieli przemyśleć jeszcze raz"

W poniedziałkowej rozmowie z Radiem ZET Czarzasty potwierdził, że Polska powinna domagać się ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który w niedzielę ogłosił, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował w Polsat News, że w poniedziałek wystąpi o ekstradycję Ziobry. Prokuratura zarzuca wiceszefowi PiS m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie swojego stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Czarzasty o roli USA ws. Ziobry. "Nie będzie gestem dobrej woli"

Zdaniem marszałka Sejmu, w przypadku braku współpracy strony amerykańskiej Polska będzie musiała "przemyśleć jeszcze raz politykę" w decyzjach podejmowanych z USA.

- Jeśli władze amerykańskie, nasz najbliższy przyjaciel, nie wyda pana Ziobry, to się okaże, że oceny, które miałem na temat przywództwa w USA się częściowo znów potwierdzą i będziemy musieli jako państwo polskie przemyśleć jeszcze raz politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy wspólnie z USA podejmować - mówił Czarzasty.

ZOBACZ: "Zagubiony Żurek". Ziobro zabrał głos ws. wyjazdu do USA

Lider Nowej Lewicy wskazał, że w najbliższym czasie w Sejmie zostanie przedstawiona uchwała ws. 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych.

- Jako polski Sejm wykazujemy daleko idące elementy i sygnały przyjaźni. Uchwałę zawiezie minister Kowal do USA i przedstawi w stosownych miejscach - przekazał marszałek. Dodał jednak, że "na pewno nie będzie gestem dobrej woli przetrzymywanie człowieka, który jest potencjalnie złodziejem, zagrożonym 25 latami więzienia".

- Zatrzymanie Ziobry w USA przez Stany Zjednoczone nie pomaga w budowaniu zaufania, budowaniu przyjaźni i wspólnej grze po jednej stronie - tłumaczył.

Marszałek Sejmu o Ziobrze: Potencjalny bandyta i złodziej

Według Czarzastego, działania amerykańskiej administracji ws. Ziobry sprawiają, że należy przemyśleć "jak to jest z tą przyjaźnią" polsko-amerykańską.

- Ja uważam, że ona jest prawdziwa, powinniśmy o USA zabiegać, ale my mamy interesy w USA, USA mają interesy u nas. To wszystko musi się równoważyć – zaznaczył.

ZOBACZ: "Efekt teatru politycznego". Zandberg o wyjeździe Ziobry do USA

- NATO i wieloletnia przyjaźń o wiele bardziej zobowiązuje, niż bronienie potencjalnego bandyty i złodzieja, któremu grozi 25 lat więzienia - podsumował.

W sprawie Ziobry, marszałek Sejmu przypomniał też o relacjach łączących prezydentów Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego.

- Prezydent Trump mówi, że jego jednym z najbliższych przyjaciół jest prezydent Nawrocki, w związku z tym jak można zakładać, że przyjaciel ukrywa potencjalnego bandytę i złodzieja przed państwem, z którym jest w NATO i swoim najbliższym przyjacielem? - pytał Czarzasty.

Jacek Ozdoba: Państwo polskie zostanie rozłożone na łopatki

W poniedziałkowym "Graffiti" europoseł PiS Jacek Ozdoba podkreślał, że jeśli dojdzie do wniosku o ekstradycję, to "państwo polskie zostanie rozłożone na łopatki".

- Jeśli rzeczywiście dojdzie do wniosku o ekstradycję, na gruncie prawa amerykańskiego, to uważam, że pokazanie, bo nawet nie clue sprawy Funduszu Sprawiedliwości, ale to, co się wydarzyło wokół wymiaru sprawiedliwości, jest na tyle miażdżącą rzeczą, że sądzę, że państwo polskie zostanie rozłożone na łopatki. Niestety, bo mówimy o kompromitacji międzynarodowej - powiedział

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni