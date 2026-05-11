Do pożarku doszło w samolocie Airbus A330-343 linii Turkish Airlines. Dym wydobywający się z podwozia dostrzeżono podczas kołowania tuż po przylocie ze Stambułu do Katmandu. W związku z tym lotnisko zostało zamknięte na godzinę.

Nepal, Katmandu. Pożar pod pokładem samolotu

Urząd Lotnictwa Cywilnego Nepalu poinformował, że w prawej tylnej oponie samolotu wybuchł pożar, który ugaszono, zanim maszyna została odholowana na pas startowy.

Jak przekazał organ nadzoru lotniczego oraz linia lotnicza, wszystkich 277 pasażerów i 11 członków załogi ewakuowano wyjściami awaryjnymi. Nikt nie odniósł obrażeń.

Dym unosił się z podwozia. Ewakuowano prawie 300 osób

"Nasze zespoły rozpoczęły inspekcje techniczne samolotu. Wstępne oceny wskazują, że dym powstał w wyniku awarii przewodu hydraulicznego" – poinformował za pośrednictwem X Yahya Ustun, starszy wiceprezes ds. komunikacji linii lotniczych. Dodał, że dla pasażerów zaplanowano dodatkowy lot powrotny.

Turkish Airlines Airbus A330-343 evacuated at Kathmandu Airport after a fire broke out in its landing gear upon arrival from Istanbul.



All 277 passengers ​and 11 crew ⁠arriving from Istanbul were evacuated using the ​emergency exits following the fire, and nobody ​was injured,… pic.twitter.com/VDMFgh3HaY — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 11, 2026

