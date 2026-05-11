Były szef Biura Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej powiązanej z legalizacją 460 mln hrywien (ok. 38 mln złotych) – powiadomiła w poniedziałek Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna Ukrainy (SAP).

Były szef biura Zełenskiego podejrzany. Ruch ukraińskiej prokuratury

Według mediów z Jermakiem, do niedawna najbliższym współpracownikiem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, "prowadzone są czynności śledcze". Zaangażowane jest w nie Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU).

"NABU i SAP ujawniły działalność zorganizowanej grupy powiązanej z legalizacją 460 mln hrywien przy budowie luksusowej inwestycji pod Kijowem. O podejrzeniach poinformowano jednego z jej uczestników, byłego szefa Biura Prezydenta Ukrainy" - napisano w komunikacie.

