Dla 393,3 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych poniedziałek rozpocznie się pisemnym egzaminem z języka polskiego, który zapoczątkuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2026. W poniedziałek język polski

W poniedziałek uczniowie będą pisać egzamin z języka polskiego. We wtorek przystąpią do egzaminu z matematyki. W środę odbędą się egzaminy z języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego).

Największa grupa ósmoklasistów (98,4 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Przystąpi do niego 1,2 proc. uczniów. Do egzaminu z pozostałych języków obcych, tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego, przystąpi łącznie 0,4 proc. ósmoklasistów.

We wszystkie trzy dni egzaminy będą rozpoczynać się o godz. 9.00. Czas ich trwania zależy od przedmiotu. Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut, z matematyki – 125 minut, a z języka obcego – 110 minut.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu (np. dla uczniów z dysleksją), czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o nie więcej niż: 45 minut w przypadku egzaminu z języka polskiego, 40 minut w przypadku egzaminu z matematyki i 35 minut w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026?

Po zakończeniu egzaminu każdego dnia po południu arkusze będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych. Z kolei odpowiedzi zaproponowane przez eksperta Interii będzie można zobaczyć tuż po opublikowaniu arkuszy.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia swoje indywidualne wyniki poznają uczniowie, otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek lub środę, będzie go pisał w drugim terminie – 8-10 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty jest testem, którego nie można nie zdać, nawet gdy uczeń uzyska bardzo niski wynik. Nie jest możliwe powtórne podejście do egzaminu w celu poprawy wyniku.

