Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało w poniedziałek o utrudnieniach z dostępem do Profilu Zaufanego. Resort zalecił w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel.

Awaria Profilu Zaufanego. "Przejściowe utrudnienia"

"Obecnie występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W związku z tym zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco" - napisało ministerstwo na platformie X.

ZOBACZ: Nowe zakażenie hantawirusem. Pozytywny test u ewakuowanej osoby

Profil Zaufany służy do elektronicznego potwierdzania tożsamości w internecie oraz umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Dzięki Profilowi Zaufanemu można zalogować się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), czy e-Urząd Skarbowy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni