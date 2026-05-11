- Nie mogę ujawniać żadnych szczegółów dotyczących tej kwestii jest to objęte tajemnicą obrończą. Mogę powiedzieć tyle, że rację ma rzecznik Prokuratury Krajowej, że pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo, nie był zresztą nigdy poszukiwany, bo zarówno wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania nie został rozpoznany przez sąd, ani wniosek o ściganie pana Zbigniewa Ziobro czerwoną notą Interpolu - powiedział adwokat Ziobry mec. Bartosz Lewandowski w Polsat News.

- W związku z tym pan minister Ziobro mógł swobodnie podróżować poza Polską i skorzystał z tej furtki. Więc nie ma tutaj absolutnie żadnej mowy o jakimś nielegalnym wyjeździe, to są nieprawdziwe informacje. Prawdą jest, że pan minister posiadał też paszport w związku z faktem udzielenia mu ochrony - dodał.

Adwokat Ziobry o kulisach wyjazdu do USA. "Ma paszport genewski"

Adwokat przekazał, że Ziobro wyjechał na podstawie paszportu genewskiego. - Taki podobny paszport uzyskał również pan minister Romanowski. (...). Wszystko odbyło się oczywiście lege artis - dodał.

- To jest zawsze decyzją moich klientów, czy oni będą chcieli się wypowiadać w tej kwestii, czy nie. Mogę potwierdzić na pewno, że pan minister Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych i przyjechał tam absolutnie legalnie - wyjaśnił minister Ziobro.

- Jest wydane nieprawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Rzecznik rzecznik Prokuratury Krajowej stwierdził i ma rację w tym zakresie, że wszelkie ewentualne wnioski ekstradycyjne mogą nastąpić dopiero kiedy to postanowienie będzie prawomocne - przekazał Lewandowski.

Adwokat przekazał, że jest ono w Polsce natychmiastowo wykonalne. - Natomiast nie jest prawomocne i termin rozpoznania zażaleń obrońców zostały wyznaczone na wrzesień tego roku, więc ewentualne wnioski ekstradycyjne mogą być podjęte dopiero po wrześniu, o ile sąd utrzyma w mocy to postanowienie, bo proszę pamiętać że my, jako obrońcy, kwestionowaliśmy go w całości - wyjaśnił.

Paszport genewski, czyli tzw. Genewski Dokument Podróży (GDP), to specjalny dokument przeznaczony dla cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy. Umożliwia on podróżowanie za granicę osobom, które nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia.

Zbigniew Ziobro wyjechał do USA. Minister sprawiedliwości zapowiada działanie

Ziobro poinformował w niedzielę wieczorem, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu na Węgrzech. Do USA udał się z Budapesztu, gdzie na początku 2026 r. otrzymał ochronę międzynarodową. Ponadto Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym stacji.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział w niedzielę, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Zadeklarował też, że w poniedziałek wystąpi o ekstradycję Ziobry.

Na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że były minister przebywa w Budapeszcie.

