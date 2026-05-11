Paweł K. był ścigany na podstawie listu gończego wydanego 30 kwietnia przez Sąd Rejonowy w Olsztynie po tym, jak nie stawił się do odbycia kary 18 miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany tydzień później na terenie powiatu hrubieszowskiego w województwie lubelskim.

"46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych - nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym" - podano w komunikacie policji.

"Bezpośrednio po zatrzymaniu mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, gdzie sporządzono niezbędną dokumentację. Zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę" - czytamy.

Hrubieszów. Policja sprawdzi, czy ktoś pomagał Pawłowi K.

Nieoficjalnie wiadomo, że zawieszony adwokat miał wielokrotnie zmieniać miejsce pobytu. Świadkowie mieli go widzieć m.in. nad morzem i w Łodzi.

Śledczy nie wykluczają, że ktoś pomagał poszukiwanemu wówczas mężczyźnie w ukrywaniu się i udostępnianiu mu miejsc, w których przebywał.

- Policja wszczęła postępowanie z art. 239 kodeksu karnego (poplecznictwa - red.). Funkcjonariusze wyjaśniają ten wątek. Na ten moment jest za wcześnie, żeby mówić o świadkach lub osobach podejrzanych - przekazała polsatnews.pl oficer prasowa asp. sztab. Edyta Krystkowiak z hrubieszowskiej policji.

Artykuł 239 Kodeksu Karnego mówi, że "kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Co ważne, za popełnienie tego przestępstwa nie można ścigać osób najbliższych np. żony i dzieci skazanego.

Informacje o wszczęciu postępowania w tej sprawie jako pierwsze podało RMF FM.

Adwokat "od trumny na kółkach" skazany na 1,5 roku więzienia

We wrześniu 2021 roku Paweł K., jadąc trasą Barczewo-Jeziorany, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu. Jego pojazd zderzył się z samochodem jadącym z naprzeciwka. Zarówno kobieta kierująca drugim pojazdem, jak i pasażerka zginęły na miejscu. Miały 53 i 57 lat. Mężczyzna był trzeźwy, lecz wykryto u niego śladowe ilości narkotyków.

Paweł K., który okazał się być znanym łódzkim adwokatem, wywołał oburzenie opinii publicznej nagraniem, jakie zamieścił w sieci po wypadku. Jak stwierdził, doszło do konfrontacji bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach".

Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał Pawła K. na dwa lata pozbawienia wolności oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. Uznał, że adwokat nie kontrolował pojazdu i nie obserwował drogi.

Po odwołaniu sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Olsztynie, który 5 marca 2026 roku złagodził wyrok. Sąd uznał, że wypadek był nieumyślny. Ostatecznie Paweł K. został prawomocnie skazany na rok i sześć miesięcy więzienia oraz otrzymał czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów.

