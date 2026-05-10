- Najpierw trzeba ustalić, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że miał zatrzymany polski paszport. Najprawdopodobniej musiał otrzymać tzw. paszport genewski, jaki przyznaje się uchodźcom, od byłych już władz węgierskich - mówił w Polsat News wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Ziobro z Genewskim Dokumentem Podróży? Wiceminister wyjaśnia

Mazur wyjaśnił, że posiadacze Genewskiego Dokumentu Podróży - a takim najprawdopodobniej posługuje się Ziobro, któremu w grudniu 2025 r. unieważniono polski paszport - muszą ubiegać się o tradycyjną wizę, aby wjechać do USA.

- By móc legalnie wjechać na teren Stanów Zjednoczonych nie mógł tego zrobić w oparciu o uproszczoną wizę ESTA, ale musiał dostać regularną wizę np. turystyczną - tłumaczył wiceszef MS.

Jak tłumaczył, Polska może wystąpić do USA o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, jednak decyzję podejmuje amerykański sąd. Drugim etapem ekstradycji - według Mazura - jest zgoda władz kraju na wydanie oskarżonego.

- Trudno oceniać, co zrobią politycy w Stanach Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę rodzaj zarzutów, które są stawiane Ziobrze, byłaby to awangardowa decyzji - ocenił Mazur.

Zbigniew Ziobro w USA? Padła zapowiedź ekstradycji

Wiceszef MS zauważył też, że są kraje w Ameryce Południowej i w Azji, z którymi Polska nie ma podpisanych dwustronnych umów o ekstradycji. - Możliwości są, ale nie chciałbym być w skórze Ziobry, bo to średni komfort umykać po świecie przed wymiarem sprawiedliwości - mówił Mazur.

Dopytywany, czy resort jest w stanie potwierdzić, czy Ziobro rzeczywiście dysponuje Genewskim Dokumentem Podróży, wiceminister stwierdził, że "wkrótce uzyskamy taką informację od władz węgierskich". - Jeśli w taki sposób opuścił Węgry, to taki paszport musiał otrzymać od tamtejszych władz - mówił wiceszef resortu.

- Współpraca z władzami, kiedy na czele Węgier stał pan Viktor Orban była umiarkowana, natomiast zakładam, że od nowych władz tego rodzaju informacje bez trudu uzyskamy - powiedział Mazur.

Wiceminister wskazał również, że procedury ekstradycyjne są znacznie dłuższymi procedurami niż procedury przekazania osoby na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

W niedzielę Polsat News potwierdził w źródłach PiS, że Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z Polsat News Waldemar Żurek stwierdził, że "dziś wieczorem" będziemy mieli "pewne informacje", czy polityk PiS przebywa w USA, czy tylko przybył tam w drodze w inne miejsce.

