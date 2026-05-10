Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oświadczył w rozmowie z Polsat News, że "nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro jest na stałe w USA". - Wiemy, że pojawił się na lotnisku, ale to nie oznacza, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i chować się właśnie w Stanach Zjednoczonych - mówił szef resortu.

Zaznaczył, że "musimy czekać na potwierdzenie, czy była to podróż do USA, czy Stany Zjednoczone będą tranzytem".

Waldemar Żurek zapowiada kroki wobec Ziobry. Wspomniał o ekstradycji

Żurek dopytywany, jakim dokumentem może posługiwać się Ziobro, oświadczył, że "poruszamy się w kategoriach spekulacji". - Dwukrotnie występowałem do ministra sprawiedliwości Węgier, nie otrzymałem informacji. Nigdy nie zobaczyliśmy żadnego dokumentu, czy to był azyl czy to była jakaś ochrona międzynarodowa. Czekaliśmy na zmianę ministra, ale jak widać Zbigniew Ziobro był przygotowany do ucieczki z Węgier - zauważył minister.

- Musimy zobaczyć, jaki to był dokument. Węgry nigdy go nie pokazały prokuraturze, Ministerstwu Sprawiedliwości. Ja wystosowałem kolejne pisma, nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a wcześniejsze odpowiedzi były jednozdaniowe: "Węgry postępują zgodnie z prawem". To w języku dyplomacji oznacza: nic wam więcej nie powiemy - mówił Żurek.

Minister przypominał, że polski MSZ unieważnił paszporty Zbigniewa Ziobry - i dyplomatyczny, i klasyczny. - Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, co się dało, żeby zbiega doprowadzić przed polski niezawisły sąd. To się na ten moment nie udaje, ale nie oznacza to, że nie będziemy czynić wszystkich działań - zaznaczył Żurek.

- Rozmawiałem z prokuratorem krajowym. W poniedziałek zaczynamy akcję i jeśli będzie potwierdzone, że Zbigniew Ziobro jest w USA, wystąpimy o jego ekstradycję - zapowiedział szef resortu sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro dostał azyl na Węgrzech

Żurek mówił, że Węgry udzieliły Ziobrze azylu politycznego, "nie pokazując nikomu tego dokumentu". - Mamy tzw. dokument genewski i można się poruszać na podstawie tego dokumentu po świecie, ale będziemy to sprawdzać - zaznaczył Żurek.

- Chciałbym też wiedzieć, czy ktoś z jakichś partii politycznych na naszej scenie pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Dla nie to jest zastanawiające. Z jednej strony mamy największego naszego sojusznika, a z drugiej - są czynione działania, które mogły Ziobrze ucieczkę uławiać - powiedział minister.

Żurek dopytywany, oznajmił, że strona polska nie jest w stanie potwierdzić, że Ziobro rzeczywiście posługuje się tzw. dokumentem genewskim, bo Budapeszt udzielił ochrony, nie pokazując żadnego dokumentu. - Ziobro też mówił w wywiadach, że widział, że nie widział. Plątał się w zeznaniach. Węgrzy to przed nami ukrywali. Nie wiemy, na jakim dokumencie podróżuje Zbigniew Ziobro. Na pewno tej sprawy nie zostawimy - stwierdził minister.

- Będziemy weryfikować wszystkie wątki. Już wczoraj słyszałem o takiej informacji, że jest próba otrzymania wizy, jaką dostają dziennikarze różnych mediów. Wiemy, że Ameryka jest krajem, który bardzo szanuje wolność różnych mediów, bez względu na jakie medium ma poglądy, jakiej partii sprzyja. Ten wątek też będziemy weryfikować - zapowiedział Żurek.

- Będziemy się zastanawiali, czy takie działania zmierzające do uniemożliwienia postawienia Ziobry przed polskim sądem jest naruszenie prawa. Musimy to tez zbadać - dodał minister.

"Ziobro miał przygotowaną ścieżkę ucieczki". Waldemar Żurek zabrał głos

Żurek pytany był też, czy nie dało się zapobiec wyjazdowi Ziobry z Węgier po przegranych przez Viktora Orbana wyborach. - Wiele zależało od samych Węgrów, nowego rządu. Rozumiem nowego premiera Petera Magyara, że na pewno nie chciał przekraczać prawa nawet o centymetr - stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

Minister podkreślił, że "jest taka obawa, przypuszczenie, że stało się to w ostatnim dniu urzędowania ministrów Orbana, a Ziobro miał wcześniej przygotowaną tę ścieżkę ucieczki".

Dodał też, że Ziobro "nadużywa immunitetu parlamentarnego". - To jest zaprzeczenie całej jego filozofii - ocenił Żurek.

- Musimy najpierw poznać, gdzie osiadł Ziobro, a to zapewne wypłynie w mediach. Jeśli nie, polskie służby ustalą. W Budapeszcie wiedzieliśmy, gdzie przebywa, to nie było specjalnie trudne. Musimy zastosować - zgodnie z prawem - wszystkie metody, by wyciągnąć Ziobrę, gdziekolwiek się ukryje - deklarował minister. - W sytuacji jaka jest w Ameryce, może się dziś spodziewać absolutnie wszystkiego - dodał.

Żurek zaznaczył, że "dziś wieczorem" będziemy mieli "pewne informacje", czy Ziobro przebywa w USA, czy tylko przybył tam w drodze w inne miejsce.

