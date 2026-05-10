Zbigniew Ziobro opuścił Węgry? Nieoficjalne ustalenia Polsat News
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych - ustalił nieoficjalnie Polsat News w źródłach PiS. Polityk miał opuścić Węgry, gdzie otrzymał azyl polityczny. Nowy premier Węgier Peter Magyar kilkakrotnie zapowiadał, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.
Ziobro od wielu miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Premier Węgier Peter Magyar kilkakrotnie zapowiadał, odnosząc się do Ziobry, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.
Zbigniew Ziobro, pytany w połowie kwietnia, czy pozostanie na Węgrzech mimo porażki Orbana, stwierdził, że "czas pokaże". - Mam podstawy sądzić, że system węgierski jest na tyle odporny politycznie, że będzie podejmował decyzje w oparciu o fakty merytoryczne, które są bardzo mało optymistyczne dla Donalda Tuska i jego wniosku - stwierdził Ziobro w rozmowie z Cyprianem Jopkiem w Polsat News.
Polityk wskazał jednak, że jeśli stanie się inaczej, będzie musiał rozważyć możliwość wyjazdu z Budapesztu. Gdy dziennikarz pytał o potencjalny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, Ziobro ironizował, że tuż za jego plecami czeka na niego samolot.
- Rozumiem, że pan ten temat drąży, bo wczoraj do mnie dzwoniono z informacją, że właśnie wylatuję do Stanów Zjednoczonych. Potwierdzam, widzicie państwo, lecę - tutaj za mną Boeing, do którego będziemy z panem redaktorem wsiadać i na żywo będziemy robić relację. Wybieram Nowy Jork, czy Waszyngton? Jeszcze Chicago jest! A nie, z Węgier to do Filadelfii się lata, tylko że lot jest bodaj od 26 maja, ktoś mi mówił - mówił były minister.
Ziobro i Romanowski otrzymali azyl na Węgrzech
Pod rządami byłego premiera Węgier Viktora Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową.
Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania; wniosek prokuratury o Europejski Nakaz Aresztowania wobec Ziobry znajduje się w sądzie.
Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 r. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 r. i ponownie wydał ENA za Romanowskim.
