Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier i ma przebywać w Stanach Zjednoczonych - dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. Informacja nie została jeszcze potwierdzona przez polityka.

Ziobro opuścił Węgry? Nieoficjalnie: Przebywa w USA

Ziobro od wielu miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Premier Węgier Peter Magyar kilkakrotnie zapowiadał, odnosząc się do Ziobry, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.

ZOBACZ: Azyl dla Ziobry w USA? Sikorski rozmawiał z Thomasem Rosem

Zbigniew Ziobro, pytany w połowie kwietnia, czy pozostanie na Węgrzech mimo porażki Orbana, stwierdził, że "czas pokaże". - Mam podstawy sądzić, że system węgierski jest na tyle odporny politycznie, że będzie podejmował decyzje w oparciu o fakty merytoryczne, które są bardzo mało optymistyczne dla Donalda Tuska i jego wniosku - stwierdził Ziobro w rozmowie z Cyprianem Jopkiem w Polsat News.

Polityk wskazał jednak, że jeśli stanie się inaczej, będzie musiał rozważyć możliwość wyjazdu z Budapesztu. Gdy dziennikarz pytał o potencjalny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, Ziobro ironizował, że tuż za jego plecami czeka na niego samolot.

ZOBACZ: Ruch Żurka ws. Ziobry i Romanowskiego. Na Węgry wysłano dwa pisma

- Rozumiem, że pan ten temat drąży, bo wczoraj do mnie dzwoniono z informacją, że właśnie wylatuję do Stanów Zjednoczonych. Potwierdzam, widzicie państwo, lecę - tutaj za mną Boeing, do którego będziemy z panem redaktorem wsiadać i na żywo będziemy robić relację. Wybieram Nowy Jork, czy Waszyngton? Jeszcze Chicago jest! A nie, z Węgier to do Filadelfii się lata, tylko że lot jest bodaj od 26 maja, ktoś mi mówił - mówił były minister.

Przypomnijmy, co @ZiobroPL mówił miesiąc temu (14 kwietnia), gdy @CyprianJopek pytał (w Budapeszcie) o scenariusz i plan wylotu do USA. :) pic.twitter.com/puJIWCDcds — Marcin Fijołek (@marcinfijolek) May 10, 2026

Ziobro i Romanowski otrzymali azyl na Węgrzech

Pod rządami byłego premiera Węgier Viktora Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową.

Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania; wniosek prokuratury o Europejski Nakaz Aresztowania wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

ZOBACZ: Dziennikarze odnaleźli Marcina Romanowskiego. Pokazali, u kogo mieszka

Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 r. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 r. i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni