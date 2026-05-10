Wyniki losowania Lotto na 10 maja. Sprawdź, czy wygrałeś

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 9 maja 2026 roku, to: 8, 47, 35, 2, 1, 28



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi trzy zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż 20 milionów złotych.



Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 12 maja 2026 roku o godzinie 22:00.



Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła 36 milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 9 maja 2026 roku, to: 41, 6, 27, 29, 42, 38.



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący trzy zł) i dopłacić złotówkę.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych, ostatnio padła 5 maja 2026 roku w Piotrkowie Trybunalskim.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 12 maja 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 maja 2026 roku, to: 15, 1, 34, 22, 21.

W grze Mini Lotto typuje się pięć liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko dwa złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła 611 tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.



Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 11 maja 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 maja 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 30, 76, 62, 64, 57, 68, 27, 80, 20, 39, 34, 48, 1, 54, 77, 35, 26, 4, 58, 47 (Plus: 47);



Losowanie o 22:00: 10, 55, 13, 76, 9, 15, 47, 54, 80, 32, 40, 12, 36, 38, 20, 78, 49, 22, 74, 58 (Plus: 58).



W grze Multi Multi można obstawiać od jednej do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet 25 milionów złotych.



Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 8 maja 2026 roku, to:

Liczby główne: 3, 17, 18, 31, 41;



Euronumery: 6, 12.



W grze EuroJackpot należy wytypować pięć liczb z 50 oraz dwie liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 380 milionów złotych.



Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła 213 milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 12 maja 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 maja 2026 roku, to:

Losowanie o 14:00: 21, 13, 5, 19, 17, 23, 15, 9, 14, 6, 18, 1;



Losowanie o 22:00: 21, 1, 22, 13, 7, 5, 11, 23, 15, 6, 4, 20.



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła 250 tysięcy złotych i została zdobyta 12 kwietnia 2026 roku w Sulejowie.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 maja 2026 roku, to: 35, 12, 26, 14, 1 oraz 3.



W grze Ekstra Pensja typuje się pięć liczb z 35 możliwych oraz jedną liczbę z czterech. Cena jednego zakładu to 10 złotych.



Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 11 maja 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 10 maja 2026 roku, to: 29, 32, 20, 7, 17 oraz 3.



W grze Ekstra Premia typuje się pięć liczb z 35 możliwych oraz jedną liczbę z czterech. Cena jednego zakładu to dwa złote.

Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 11 maja 2026 roku o godzinie 22:00.

