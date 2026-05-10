Nagranie rozmowy pilotów z wieżą uchwyciło tragiczny moment, gdy samolot linii Frontier Airlines - podczas piątkowego startu z lotniska w Denver - potrącił pieszego.

Początkowo rozmowa przebiega standardowo. Wieża potwierdza, że ​​maszyna jest gotowa do startu i życzy załodze "dobrej nocy". Nagle, około 30 sekund po rozpoczęciu nagrania pilot mówi, że "zatrzymuje się na pasie startowym". - Właśnie kogoś potrąciliśmy. Zapalił się silnik - słychać na nagraniu.

Następnie personel kontroli ruchu lotniczego udziela instrukcji dotyczących bezpiecznego zjazdu samolotu z pasa startowego. Zapytany o więcej szczegółów, pilot odpowiada, że ​​"po pasie startowym przechodziła jakaś osoba". Około 40 sekund później pilot zgłasza "dym w samolocie" i zapowiada ewakuację maszyny z pasa startowego.

Film nagrany przez jednego z pasażerów na pokładzie samolotu i udostępniony stacji CBS News ukazuje dym w kabinie. Pasażerowie i załoga samolotu ewakuowali się za pomocą dmuchanych zjeżdżalni. Służby ratunkowe przetransportowały pasażerów autobusami z powrotem na lotnisko, a ich lot do Los Angeles został przełożony. Na zdjęciach widać także krew na silniku samolotu.

Intruz przeskoczył ogrodzenie. Nie był pracownikiem lotniska

Według linii Frontier Airlines nie odnotowano żadnych poważnych obrażeń u żadnego z 224 pasażerów ani siedmiu członków załogi samolotu. Lotnisko poinformowało, że 12 osób zgłosiło lekkie obrażenia, a pięć z nich zostało przetransportowanych do okolicznych szpitali.

Lotnisko poinformowało w oświadczeniu, że osoba, którą potrącił samolot, zginęła. Nie ujawniono tożsamości ofiary. Z komunikatu wynika jednak, że przeskoczyła ogrodzenie i została potrącona dwie minuty później, gdy przechodziła przez pas startowy, najpewniej nie była pracownikiem portu. Sekretarz transportu USA Sean Duffy nazwał pieszego "intruzem".

Linie lotnicze Frontier Airlines prowadzą dochodzenie w sprawie tragicznego zdarzenia. Pas startowy, na którym doszło do wypadku, został ponownie otwarty w sobotę.

