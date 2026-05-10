"Zagubiony żurek". Ziobro zabrał głos ws. wyjazdu do USA

Zbigniew Ziobro w niedzielę po godz. 20 był gościem telewizji Republika. Na antenie tej stacji przyznał, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jak dodał, przyleciał do tego kraju jeszcze w sobotę.

W swojej wypowiedzi Ziobro zachwalał USA. - Poruszam się po raz trzeci po USA. To niezwykle złożony, piękny kraj, najsilniejsza demokracja świata, nas sojusznik wobec tych zagrożeń coraz bardziej niepewnego i niebezpiecznego świata - mówił były minister sprawiedliwości, dodając, że do USA "warto przyjechać".

W niedzielę wyszło na jaw, że były minister sprawiedliwości prawdopodobnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jak zapowiedział na antenie Polsat News Waldemar Żurek, jeżeli w poniedziałek doniesienia te potwierdzą się, to strona polska wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.

Jak dodał prokurator generalny, póki co "nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro jest na stałe w USA". - Wiemy, że pojawił się na lotnisku, ale to nie oznacza, że tam zamierza uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości i chować się właśnie w Stanach Zjednoczonych - mówił szef resortu.

