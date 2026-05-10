Trzęsienie ziemi w Chile. Wstrząsy odczuwalne w środkowej części kraju

W środkowych rejonach Chile odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8. Nie podano jak dotąd informacji o ewentualnych ofiarach wśród ludzi i zniszczeniach. Chile, położone na granicy płyt tektonicznych Nazca i Południowoamerykańskiej tworzy jedną z najbardziej sejsmicznie i wulkanicznie aktywnych stref na Ziemi.

Mapa pokazująca epicentrum trzęsienia ziemi w Chile, zaznaczone gwiazdką w pobliżu miasta Lebu.
Trzęsienie ziemi w Chile z epicentrum w pobliżu miasta Lebu

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8 zostało odnotowane w środkowych rejonach Chile - poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC).

Epicentrum znajdowało się 34 km na południowy zachód od portowego miasta Lebu z populacją około 22 tysięcy osób. Hipocentrum zostało zlokalizowane na głębokości 23 km.

 

 

Chile, położone na granicy płyt tektonicznych Nazca i Południowoamerykańskiej tworzy jedną z najbardziej sejsmicznie i wulkanicznie aktywnych stref na naszej planecie.

 

Michał Blus / polsatnews.pl
