Po zejściu na ląd wszystkich pasażerów wycieczkowca i uzupełnieniu paliwa w poniedziałek rano statek z częścią załogi wyruszy do Holandii, gdzie ma przejść dezynfekcję. Jak poinformował dziennik "El Pais", port w Rotterdamie – we współpracy z personelem medycznym - przygotowuje się już na jego przybycie pod koniec przyszłego tygodnia.

Hiszpańskie władze podkreśliły, że ewakuacja pasażerów odbywa się zgodnie z planem, a żadna z osób nie wykazuje objawów zarażenia wirusem. Jak dodały, nie było żadnego kontaktu pasażerów z mieszkańcami Wysp Kanaryjskich.

Wycieczkowiec MV Hondius przybył na Teneryfę. Pasażerowie ewakuowani

Statek wycieczkowy przybył na Teneryfę, największą wyspę archipelagu, w niedzielę nad ranem. Przed południem pokład opuściło 14 obywateli Hiszpanii, którzy udali się autobusem na lotnisko, a stamtąd do Madrytu, gdzie w szpitalu wojskowym odbędą kwarantannę.

W następnej kolejności ewakuowano obywateli Francji i Kanady, którzy odlecieli do swoich krajów. W niedzielę jako ostatni ma odlecieć samolot do Stanów Zjednoczonych, natomiast na poniedziałkowe popołudnie przewidziano transport dla obywateli krajów azjatyckich, których zabierze samolot z Australii.

Według informacji WHO na statku MV Hondius stwierdzono osiem przypadków zakażenia hantawirusem, w tym trzy zgony. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jak informowało wcześniej polskie MSZ, nie wymaga on pomocy medycznej.

