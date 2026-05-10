W niedzielę rano pojawiły się doniesienia, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Polsat News ustalił nieoficjalnie, że polityk rzeczywiście ma przebywać w USA.

- Nie mam informacji na ten temat. To są jakieś nieoficjalne pogłoski - tak sprawę skomentował w "Śniadaniu Rymanowskiego" Tobiasz Bocheński z PiS. - Jedyne co z całą stanowczością możemy stwierdzić to, że minister Ziobro jest prześladowany na terytorium Polski przez prokuraturę, która działa nielegalnie - dodał.

Polityk został zapytany, czy posiada numer telefonu do byłego ministra sprawiedliwości i czy może się z nim skontaktować. - Posiadam oczywiście, ale nie widzę powodu, żeby robić tego rodzaju performans - przekazał.

Głos w sprawie zabrał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. - W ostatnim czasie nie rozmawiałem z panem ministrem - powiedział. - Natomiast trzeba podkreślić, że fakt, że Ziobro może jeździć po całej Unii Europejskiej, może jeździć po całym świecie, nie może tylko przyjechać do swojego kraju, to pokazuje w jak trudnym stanie jesteśmy w Polsce - ocenił Bogucki.

Dodał, że w Polsce Ziobrze grożą represje i zatrzymanie. - No to jest coś, co pokazuje z jakim rozkładem praworządności w istocie mamy do czynienia dzisiaj - stwierdził Bogucki.

Ziobro w USA? "Nie ma odwagi stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości"

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał szefa Kancelarii Prezydenta, czy to dobry ruch, że były minister Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. - To nie ma znaczenia. Gdyby było tak, że w związku ze zmianą władzy politycznej mają zmieniać się orzeczenia sądów, to o jakim niezawisłym, niezależnym sądownictwie europejskim mamy mówić? - przekazał.

- To tak ma wyglądać praworządność według Unii Europejskiej, to tak ma wyglądać zabezpieczenie gwarancji i praw, to to jest jakieś pomylenie porządku? - ocenił Bogucki.

Sprawę skomentował również Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. - To coś niesamowitego, żeby najdłużej urzędujący w historii Polski minister sprawiedliwości, nie miał odwagi stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości i po prostu się bronić - powiedział.

Polityk zadeklarował, że Ziobro ma wszystkie prawa i wolności obywatelskie zagwarantowane.

Z kolei Marcin Możdżonek z Konfederacji stwierdził, że Ziobro powinien stanąć przed polskim wymiarem. - Naważył piwa, to teraz powinien je wypić - ocenił.

Polityk przekazał, że nie uważa, aby rzekomy pobyt w Ziobry w Stanach Zjednoczonych miał wpływ na relacje Polski z USA.

