Prowadzący zapytał, czy zadzwoni do Ziobry. Tak zareagował polityk PiS
- To są jakieś nieoficjalne pogłoski - tak sprawę wyjazdu Ziobry do USA skomentował Tobiasz Bocheński z PiS. - On jest prześladowany na terytorium Polski - dodał. Polityk zapytany, czy może skontaktować się z Ziobro, odparł, że nie widzi powodu, aby robić performans.- Ziobro powinien stanąć przed sądem. Naważył piwa, to teraz czas je wypić - ocenił z kolei Marcin Możdżonek z Konfederacji.
W niedzielę rano pojawiły się doniesienia, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma przebywać w Stanach Zjednoczonych. Polsat News ustalił nieoficjalnie, że polityk rzeczywiście ma przebywać w USA.
- Nie mam informacji na ten temat. To są jakieś nieoficjalne pogłoski - tak sprawę skomentował w "Śniadaniu Rymanowskiego" Tobiasz Bocheński z PiS. - Jedyne co z całą stanowczością możemy stwierdzić to, że minister Ziobro jest prześladowany na terytorium Polski przez prokuraturę, która działa nielegalnie - dodał.
Polityk został zapytany, czy posiada numer telefonu do byłego ministra sprawiedliwości i czy może się z nim skontaktować. - Posiadam oczywiście, ale nie widzę powodu, żeby robić tego rodzaju performans - przekazał.
Głos w sprawie zabrał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. - W ostatnim czasie nie rozmawiałem z panem ministrem - powiedział. - Natomiast trzeba podkreślić, że fakt, że Ziobro może jeździć po całej Unii Europejskiej, może jeździć po całym świecie, nie może tylko przyjechać do swojego kraju, to pokazuje w jak trudnym stanie jesteśmy w Polsce - ocenił Bogucki.
Dodał, że w Polsce Ziobrze grożą represje i zatrzymanie. - No to jest coś, co pokazuje z jakim rozkładem praworządności w istocie mamy do czynienia dzisiaj - stwierdził Bogucki.
Ziobro w USA? "Nie ma odwagi stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości"
Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał szefa Kancelarii Prezydenta, czy to dobry ruch, że były minister Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. - To nie ma znaczenia. Gdyby było tak, że w związku ze zmianą władzy politycznej mają zmieniać się orzeczenia sądów, to o jakim niezawisłym, niezależnym sądownictwie europejskim mamy mówić? - przekazał.
- To tak ma wyglądać praworządność według Unii Europejskiej, to tak ma wyglądać zabezpieczenie gwarancji i praw, to to jest jakieś pomylenie porządku? - ocenił Bogucki.
Sprawę skomentował również Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. - To coś niesamowitego, żeby najdłużej urzędujący w historii Polski minister sprawiedliwości, nie miał odwagi stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości i po prostu się bronić - powiedział.
Polityk zadeklarował, że Ziobro ma wszystkie prawa i wolności obywatelskie zagwarantowane.
Z kolei Marcin Możdżonek z Konfederacji stwierdził, że Ziobro powinien stanąć przed polskim wymiarem. - Naważył piwa, to teraz powinien je wypić - ocenił.
Polityk przekazał, że nie uważa, aby rzekomy pobyt w Ziobry w Stanach Zjednoczonych miał wpływ na relacje Polski z USA.
