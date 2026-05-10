Tajna baza Izraela na terytorium obcego państwa. Media: Doszło do starć

Iracki parlament wezwał ministrów obrony i spraw wewnętrznych, by odnieśli się do doniesień "WSJ, że Izrael prowadził na terytorium Iraku tajną bazę wojskową podczas wojny z Iranem, z której na początku marca zaatakował irackich żołnierzy - podał portal Al-Arabi Al-Dżadid.

"WSJ" ujawnił w sobotę, że Izrael utworzył tajną bazę w Iraku, która wspierała operacje przeciwko Iranowi. Izraelskie siły miały w pewnym momencie zaatakować irackich żołnierzy, którzy byli blisko wykrycia placówki, i zabiły jednego z nich.

Według amerykańskiego dziennika baza została zbudowana za wiedzą USA tuż przed rozpoczęciem wojny z Iranem 28 lutego.

Irak. Tajna baza Izraela. Stacjonowały tam siły specjalne

Powołując się na amerykańskich urzędników i inne źródła, "WSJ" podał, że w bazie stacjonowały izraelskie siły specjalne oraz zespoły poszukiwawczo-ratunkowe przygotowane do ewakuacji pilotów w razie zestrzelenia podczas operacji nad Iranem.

ZOBACZ: Wymiana ognia między Iranem a USA w cieśninie Ormuz. Trump: To miłosne stuknięcie

Po zestrzeleniu 3 kwietnia amerykańskiego myśliwca F-15 nad terytorium Iranu Izrael miał zaoferować USA pomoc w akcji ratunkowej i przeprowadzić naloty wspierające amerykańską operację. Według źródeł "WSJ" w bazie znajdowały się również specjalne jednostki lotnicze szkolone do prowadzenia operacji komandosów na terytorium przeciwnika.

Pasterz zauważył nietypową aktywność. Interwencja irackich żołnierzy

Na początku marca irackie media państwowe podały, że lokalny pasterz zauważył w rejonie nietypową aktywność wojskową, w tym loty śmigłowców, po czym wysłano tam irackich żołnierzy. Izrael odpowiedział atakami z powietrza, by zmusić oddziały do odwrotu, w rezultacie jeden iracki żołnierz zginął i dwóch zostało rannych - powiedziało "WSJ" źródło zaznajomione ze sprawą.

Rząd Iraku potępił atak, a izraelska armia odmówiła komentarza.

ZOBACZ: Nasilają się podziały w Iranie. Media: Radykaliści sabotują porozumienie z USA

Po ataku Irak złożył skargę do ONZ, przypisując naloty Stanom Zjednoczonym.

Według kurdyjskiego portalu Kurdistan24 iracki rząd przyjął po publikacji "WSJ" politykę niekomentowania doniesień gazety. Rzecznik dowódcy irackich sił zbrojnych Sabah al-Numan powiedział portalowi, że rząd nie opublikował żadnych oficjalnych ustaleń potwierdzających doniesienia medialne.

Zachodnia pustynia Iraku. W przeszłości wykorzystywana przez sił USA

Zachodnia pustynia Iraku jest rozległa i słabo zaludniona. Podczas I wojny w Zatoce w 1991 roku i II wojny w 2003 roku amerykańskie siły specjalne wykorzystywały ten obszar operacji przeciwko Saddamowi Husajnowi.

Cytowany przez "WSJ" Michael Knights, szef badań w firmie doradczej Horizon Engage, zauważył, że mieszkańcy irackiej pustyni przez lata obserwowali różne działania wojskowe - od aktywności Państwa Islamskiego po operacje sił specjalnych - i nauczyli się trzymać od nich z daleka.

ZOBACZ: Amerykańska dziennikarka uprowadzona w Iraku. Głos zabrał jej przyjaciel

Al-Arabi Al-Dżadid to szeroko cytowany w mediach arabskich portal finansowany przez katarską spółkę, relacjonujący wydarzenia z Bliskiego Wschodu i świata arabskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni