W sobotę wieczorem podczas trwającego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją w Charkowie słychać było eksplozje. Rosjanie zaatakowali miasto dronem.

"W wyniku uderzenia wrogiego drona w 9-piętrowy budynek w Dzielnicy Przemysłowej, dwie osoby zostały ranne, szyb windy został uszkodzony, a około trzydziestu okien zostało wybitych. Budynek jest obecnie poddawany inspekcji" - przekazał szef Charkowskiego Obwodowego Zarządu Wojskowego Oleg Synegubow.

W późniejszym wpisie przekazano, że liczba rannych wzrosła do pięciu. Wszyscy z nich cierpią na ostre reakcje stresowe. Osoby poszkodowane otrzymały pomoc medyczną.

Zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Moskwa uderzyła w Charkowie

W piątek wieczorem Trump oznajmił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na zawieszenie broni i że potrwa ono od 9 do 11 maja. Dodatkowo obie strony konfliktu przeprowadzą wymianę jeńców w formule "1000 za 1000".

W sobotę doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że rozejm z Kijowem nie potrwa dłużej niż trzy dni. Skomentował w ten sposób słowa Trumpa, że ogłoszone przez niego w piątek zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją może potrwać dłużej niż trzy dni.

ZOBACZ: Prezydent Ukrainy: Rosja przerwała własne zawieszenie broni

W ciągu ostatnich kilku dni zawieszenie broni było ogłaszane przez strony ukraińską i rosyjską. Najpierw Moskwa zaproponowała rozejm w terminie 8-11 maja. Kijów odrzucił ten termin, oskarżając Kreml o naruszenie ogłoszonego przez stronę ukraińską zawieszenia broni 5 i 6 maja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni