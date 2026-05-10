Wystarczyło parę godzin. Rosja złamała rozejm po obchodach w Moskwie

Armia rosyjska zaatakowały nocą obwód charkowski dronami typu Mołnia. Do uderzenia doszło w Charkowie, a jego celem był budynek mieszkalny. W wyniku ataku rannych zostało pięć osób, w tym kilkoro dzieci. Do uderzenia doszło w trakcie obowiązywania zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą z powodu Dnia Zwycięstwa.

Uszkodzony budynek mieszkalny w Charkowie po ataku drona.
Telegram/OVA Charków
W sobotę wieczorem podczas trwającego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją w Charkowie słychać było eksplozje. Rosjanie zaatakowali miasto dronem. 

 

"W wyniku uderzenia wrogiego drona w 9-piętrowy budynek w Dzielnicy Przemysłowej, dwie osoby zostały ranne, szyb windy został uszkodzony, a około trzydziestu okien zostało wybitych. Budynek jest obecnie poddawany inspekcji" - przekazał szef Charkowskiego Obwodowego Zarządu Wojskowego Oleg Synegubow.

 

W późniejszym wpisie przekazano, że liczba rannych wzrosła do pięciu. Wszyscy z nich cierpią na ostre reakcje stresowe. Osoby poszkodowane otrzymały pomoc medyczną. 

W piątek wieczorem Trump oznajmił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na zawieszenie broni i że potrwa ono od 9 do 11 maja. Dodatkowo obie strony konfliktu przeprowadzą wymianę jeńców w formule "1000 za 1000".

 

W sobotę doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że rozejm z Kijowem nie potrwa dłużej niż trzy dni. Skomentował w ten sposób słowa Trumpa, że ogłoszone przez niego w piątek zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją może potrwać dłużej niż trzy dni.

 

W ciągu ostatnich kilku dni zawieszenie broni było ogłaszane przez strony ukraińską i rosyjską. Najpierw Moskwa zaproponowała rozejm w terminie 8-11 maja. Kijów odrzucił ten termin, oskarżając Kreml o naruszenie ogłoszonego przez stronę ukraińską zawieszenia broni 5 i 6 maja.

 

 

Michał Blus / polsatnews.pl
