Premier Słowacji Robert Fico oznajmił po wizycie w Moskwie, że "przekazał wiadomość od prezydenta Ukrainy do prezydenta Rosji".

- Wołodymyr Zełenski powiedział mi w poniedziałek w Armenii podczas naszego osobistego spotkania, że ​​jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem w dowolnej formie - przypomniał Fico.

Słowacki premier przytoczył następnie słowa, które miał usłyszeć w odpowiedzi od Władimira Putina. - Jeśli prezydent Ukrainy jest zainteresowany spotkaniem, powinien skontaktować się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem telefonicznie - oświadczył Fico.

Robert Fico na paradzie w Moskwie. Apeluje do Zełenskiego

Premier Słowacji stwierdził też, że z zadowoleniem przyjął informację o przedłużeniu zawieszenia broni do 11 maja. Jego zdaniem zapewni to "przestrzeń na to, co jest potrzebne". - Wysiłki dyplomatyczne, dialog i negocjacje są tysiąc razy bardziej przydatne niż wzajemne i niepotrzebne zabijanie - powiedział.

Strona ukraińska informowała tymczasem, że od momentu obowiązywania rozejmu, Rosja wielokrotnie złamała warunki porozumienia i atakowała na terytorium Ukrainy. Takie same oskarżenia padły pod adresem Kijowa ze strony Moskwy. W piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja, zapowiedział też dużą wymianę jeńców między krajami.

Zełenski spotka się z Putinem? Padły deklaracje

Ukraińska agencja Unian przypomina deklarację Zełenskiego, który oświadczył, że jest gotowy spotkać się z Putinem, ale oczywiście nie w Moskwie ani Kijowie. Według niego, jest wiele miejsc, w których można to zrobić, na przykład "na Bliskim Wschodzie, w Europie, w USA - gdziekolwiek".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w sobotę, że Putin jest gotowy spotkać się z Zełenskim. Ocenił jednak, że takie spotkanie "będzie owocne jedynie na etapie finalizowania porozumień".

Później sam Putin oświadczył, że jest gotów spotkać się z Zełenskim nie tylko w Moskwie, ale także w państwie trzecim. Jednak tylko w celu podpisania umowy.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa obrony Rosji tegoroczna parada na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się bez pokazu techniki wojskowej. Ukraina groziła wcześniej, że nad stolicą Rosji mogą pojawić się ukraińskie drony. Wołodymyr Zełenski wydał później dekret, w którym "zezwolił na zorganizowanie" w Moskwie parady. Premier Słowacji Robert Fico, który przybył na obchody sam nazwał się "czarną owcą w Unii Europejskiej".

