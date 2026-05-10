Potrącił 18-latkę, zignorował wyrok. I prawie uszło mu to na sucho

Dziewczyna wracała od koleżanki. Uczyły się wspólnie do zbliżających się matur. Wchodząc na oznakowane przejście dla pieszych, Aleksandra nie spodziewała się, że uderzy w nią taksówka jadąca z prędkością około 90 km/h - przekazał reporter "Państwa w Państwie" Leszek Dawidowicz.

Kiedy funkcjonariusze zapytali Michała P. jakiego koloru był sygnał na skrzyżowaniu, odpowiedział pytaniem: "Czy na tym skrzyżowaniu jest sygnalizacja?". Gdy rodzice dotarli do szpitala, w którym znalazła się ich córka, usłyszeli, że jej szanse na przeżycie są minimalne.

- Czaszka pękła na miejscu, poza tym miała złamaną miednicę, prawe ramię i obrażenia wewnętrzne - wspomina Aneta Gzik, matka poszkodowanej.

Aleksandra komunikuje się z dziś rodziną wyłącznie mruganiem. Dwa razy - tak, raz - nie. Rozumie pytania, ale nie potrafi ich głośno sformułować. Lubiła podróżować. Teraz wszystko obserwuje z perspektywy wózka.

Po apelacji rodziny, sąd II instancji zasądził m.in. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych dla Michała P na okres ośmiu lat, trzynaście miesięcy pozbawienia wolności oraz pięćdziesiąt tys. zł nawiązki. Ponadto Michał P. uzyskał zgodę na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

"Państwo w Państwie". Potrącił 18-latkę, zignorował wyrok. Rodzina podejrzewała, że jeździ dalej

Rodzina Oli podejrzewała, że mężczyzna nadal jeździ samochodem. To nie policji, a im udało się zarejestrować nagrania dokumentujące tę sytuację.





- Nie ma odsiadki, nie ma płacenia, zapala mi się lampka, mówię do żony: on jeździ. Nie wierzę w to, że on chodzi piechotą, że on jeździ autobusem czy tramwajem. I nie myliłem się - mówi ojciec potrąconej dziewczyny.

W rozmowie z reporterem gorzkich słów nie szczędzi też emerytowany funkcjonariusz policji.

- Ten pan ma potężną listę wykroczeń w ruchu drogowym, ponad 50 w swojej karierze. Czy rzeczywiście on powinien dalej jeździć po naszych drogach? A obrączka? Gdyby nie rodzina, to pewnie by dalej jeździł - komentuje Wojciech Pasieczny.

- Polski wymiar sprawiedliwości, kodeks karny, nie działa. Chroni sprawcę. A osoby pokrzywdzone są karane - komentuje Mariusz Gzik.

W trakcie realizacji reportażu "Państwa w Państwie" sąd zdecydował o zmianie sposobu odbywania kary. Zgoda na dozór elektroniczny została cofnięta. Michał P. będzie odbywał resztę kary w warunkach izolacji penitencjarnej.

