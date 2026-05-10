Respondentów zapytano o to, czy w obliczu "ostrzeżeń polskich i zachodnich przywódców" obawiają się oni rosyjskiego ataku na Polskę lub inny kraj NATO. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło łącznie 53,9 proc. ankietowanych. 16,2 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 37,7 proc. - "raczej tak".

40 proc. respondentów sądzi z kolei, że zagrożenie ze strony Rosji nie jest realne. 24,3 proc. badanych "raczej nie" obawia się agresji, natomiast 15,7 proc. zadeklarowało "zdecydowany" brak obaw przed rosyjskim atakiem.

Kolejne 6,1 proc. ankietowanych nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Zagrożenie ze strony Rosji coraz bardziej odczuwalne? Polacy zabrali głos

Odpowiedzi respondentów różniły się w zależności od ich preferencji wyborczych. Najsilniejsze poczucie zagrożenia zaobserwowano wśród zwolenników koalicji rządzącej. 66 proc. badanych z tej grupy obawia się rosyjskiego ataku (z czego 19 proc. "zdecydowanie" wyraża taki lęk).

Przeciwne nastroje panują wśród wyborców Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. W tej grupie jedynie 16 proc. badanych zadeklarowało strach przed rosyjską agresją. 66 proc. zwolenników tych formacji nie obawia się, że Rosja mogłaby zaatakować Polskę lub inny kraj NATO.

Również wśród zwolenników Konfederacji najwyższy był odsetek niezdecydowanych - wyniósł on 18 proc.

Rosja może zaatakować Polskę lub inny kraj NATO? Wyborcy opozycji są podzieleni

Podzieleni są wyborcy ogółu opozycji (Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz partii Razem). 41 proc. tych respondentów obawia się potencjalnej rosyjskiej agresji, wówczas gdy kolejne 51 proc. zachowuje spokój w tym kontekście.

W grupie pozostałych wyborców niepokój deklaruje 56 proc. badanych.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 24-26 kwietnia 2026 roku, metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne oraz internetowe wspomagane komputerowo), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

