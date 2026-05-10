Według Uniana Władimir Putin "wyraźnie zmienił swoją retorykę" wobec Wołodymyra Zełenskiego. "Ta dziwna zmiana przykuła uwagę licznych ekspertów i komentatorów" - czytamy.

Wnioski wysuwane są na podstawnie sobotniego przemówienia Putina, podczas spotkania z dziennikarzami na zakończenie Dnia Zwycięstwa. - Po raz kolejny usłyszałem, że strona ukraińska, panie Zełenski, jest gotowa na osobiste spotkanie. Tak, słyszałem. Ale słyszymy to nie po raz pierwszy… Nigdy nie odmówiliśmy, ja też nie odmówiłem - mówił rosyjski przywódca.

Wielu ekspertów, dziennikarzy i komentatorów oceniło, że Putin "niespodziewanie zwrócił się do prezydenta Ukrainy w sposób pełen szacunku i właściwy".

Unian zauważa, że stanowi to wyraźny kontrast wobec wcześniejszych wypowiedzi włodarza Kremla, który po rozpoczęciu inwazji określał Zełenskiego przy użyciu obraźliwych sformułowań.

Unian przypomniał przemówienie z pierwszej fazy wojny, kiedy Putin przekonał się, że zamiast kwiatów na jego wojska czekają czołgi, pociski czy koktajle Mołotowa. - Weźcie władzę w swoje ręce. Wygląda na to, że łatwiej będzie nam dojść do porozumienia z wami niż z tą bandą narkomanów i neonazistów, którzy osiedlili się w Kijowie i wzięli cały naród ukraiński na zakładnika - zwrócił się wtedy do ukraińskich żołnierzy.

Rosyjski bloger zwrócił się do Putina. "Czyli Zełenski nie jest już narkomanem, uzurpatorem i terrorystą, ale panem?"

Ołeksandr Kowalenko, ukraiński ekspert polityczny, specjalizujący się w wojskowości przekonuje, że zmiana jest kolejnym elementem gry Kremla. - Nagle Putin zaczął mówić o tym, że jest gotów spotkać się z panem Zełenskim w celu podpisania ostatecznego traktatu pokojowego. Kolejna manipulacja, ale tym razem w zupełnie innym tonie - stwierdził.

Władimir Romanow, rosyjski bloger i tzw. "Z-korespondent" wojskowy, który jest zwolennikiem inwazji na Ukrainę, ale nie szczędzi krytyki pod adresem rosyjskiego dowództwa, również skomentował słowa Putina. "Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Władimirowicz Putin: 'Panie Zełenski'. Czyli Zełenski nie jest już narkomanem, uzurpatorem i terrorystą, ale panem?" - pytał w mediach społecznościowych.

