Rzecznik Kremla Drmitrij Pieskow doniósł się w niedzielę w rozmowie z agencją informacyjną "Wiesti" do przemówienia Wołodymyra Zełenskiego, wygłoszonego podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

- Rosja chciałaby uzyskać wyjaśnienia od Armenii w sprawie antyrosyjskich oświadczeń wygłoszonych przez przywódcę reżimu w Kijowie Wołodymyra Zełenskiego w Erywaniu - oświadczył Pieskow.

Jednocześnie podkreślił, że dla Moskwy "najważniejsze jest to, aby same władze Armenii nie zajęły stanowiska antyrosyjskiego". - Biorąc pod uwagę fakt, że nie było żadnych przeciwstawnych oświadczeń ze strony władz Armenii, otwiera to przestrzeń do dalszej analizy - podsumował.

Armenia na celowniku Kremla. "Agresywne standardy euroatlantyckie"

Wcześniej rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Marija Zacharowa stwierdziła, że Armenia została wciągnięta przez Unię Europejską w "antyrosyjską orbitę".

Cytowana przez Reutersa Zacharowa mówiła, że Armenia, za zgodą swoich przywódców, dostosowuje się do "agresywnych standardów euroatlantyckich".

- Taki kurs nieuchronnie doprowadzi do negatywnych konsekwencji politycznych i gospodarczych dla Armenii - zagroziła podczas czwartkowego briefingu.

Relacje Armenia - Rosja. Władimir Putin przypomniał wydarzenia na Ukrainie

Władimir Putin podczas spotkania z dziennikarzami w sobotę wieczorem na zakończenie Dnia Zwycięstwa również odniósł się do kwestii Armenii, która zacieśnia więzi z Unią Europejską. Posługując się kremlowską narracją stwierdził, że należy się przyglądać temu procesowi, bo ogłoszenie podobnych zamiarów przez Kijów zakończyło się obecnym konfliktem na Ukrainie.

- Wszystko to doprowadziło do zamachu stanu, do sprawy krymskiej, do sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy i działań zbrojnych - mówił rosyjski przywódca.

Stwierdził, że władze w Erywaniu muszą się zdecydować, czy chcą współpracować z UE, czy z Euroazjatycką Unią Gospodarczą. - Moim zdaniem, obywatele Armenii, a także my, jako ich główny partner gospodarczy, powinniśmy jak najszybciej podjąć decyzję. Na przykład poprzez zorganizowanie referendum. To nie nasza sprawa, ale byłoby to całkowicie logiczne - mówił Putin.

Dodał, że to pozwoliłoby wyciągnąć Rosji "odpowiednie wnioski" i wejść na ścieżkę "inteligentnego i korzystnego dla obu stron rozwodu".

Napięcia w relacjach Moskwa - Erywań

Reuters przypomniał, że w ostatnim czasie stosunki między Moskwą a Erywaniem stają się coraz bardziej napięte. Relacje zaczęły pogarszać się od września 2023 roku, kiedy Azerbejdżan siłą przyłączył separatystyczny region Górskiego Karabachu.

Wszystko odbyło się mimo obecności w Armenii rosyjskich sił.

Armenia i jej więzi z UE. Szczyt w Erywaniu

Armenia przez ostatnie lata zabiegała o zacieśnienie więzi i współpracy z Unią Europejską, czego wynikiem była m.in. organizacja 8. szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.

Zaraz po nim odbył się szczyt Armenia - UE. W stolicy tego kraju pojawiło się ponad 40 europejskich przywódców.

