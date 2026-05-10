Pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius wpłynął w niedzielę po godzinie 6 czasu lokalnego (7 w Polsce) do portu na Teneryfie - poinformowała hiszpańska agencja EFE. To na tym wycieczkowcu stwierdzono przypadki hantawirusa.

Wcześniej minister zdrowia Monica Garcia wyjaśniła, że statek pozostanie na kotwicy, a transport na ląd odbędzie się łodziami. Po zejściu na ląd pasażerowie zostaną poddani badaniom lekarskim.

Hiszpania. Statek MV Hondius, na którym stwierdzono hantawirusa, na Teneryfie

Rząd w Madrycie zapewnia, że wszystko jest przygotowane do ewakuacji pasażerów. Resort zdrowia potwierdził, że żaden z nich nie ma objawów.

Jako pierwsi pokład ma opuścić 14 obywateli Hiszpanii, którzy trafią na kwarantannę do szpitala wojskowego w Madrycie. Obywatele innych krajów zostaną repatriowani.

ZOBACZ: Szef WHO uspokaja ws. hantawirusa. Padło porównanie do pandemii COVID-19

Jak podały władze Wysp Kanaryjskich, które do końca sprzeciwiały się przyjęciu statku, operacje związane z zejściem na ląd i transportem miały zostać przeprowadzone w ciągu 12 godzin, jednak ze względu na opóźnienie przylotu dwóch samolotów potrwają do poniedziałku.

Kapitanem statku jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni