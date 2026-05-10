Mieszkanie przy ulicy Szilagyi Dezso, położonej naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu w Budapeszcie, jest puste.

Przedstawiciel firmy Pd Residence - wynajmującej lokal, w którym wcześniej przebywał były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski - powiedział w rozmowie z PAP, że lokal czeka na nowego mieszkańca.

Marcin Romanowski wciąż na Węgrzech? Jego mieszkanie jest puste

- Ostatni raz widziałem w budynku Marcina Romanowskiego 21 kwietnia. Umowa z nim wygasła 30 kwietnia. Gdy przyszedłem do mieszkania 1 maja, by dowiedzieć się, czy Romanowski będzie chciał ją przedłużyć, lokal był zupełnie pusty. Obecnie czeka na nowego najemcę - powiedział pracownik firmy.

Z dokumentów, do których wcześniej dotarły węgierskie media, wynika, że Romanowski mieszkał w lokalu od grudnia 2024 roku.

Jeszcze przed zwycięstwem wyborczym premier Węgier Peter Magyar zapowiadał, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.

Pod rządami Viktora Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania. Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Miał przybyć do USA

Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 roku. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 roku, ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 roku i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

Według ustaleń Polsat News w źródłach PiS były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. W rozmowie z Polsat News Waldemar Żurek stwierdził, że "dziś wieczorem" będziemy mieli "pewne informacje", czy polityk PiS przebywa w USA, czy tylko przybył tam w drodze w inne miejsce.

- Rozmawiałem z prokuratorem krajowym. W poniedziałek zaczynamy akcję i jeśli będzie potwierdzone, że Zbigniew Ziobro jest w USA, wystąpimy o jego ekstradycję - zapowiedział szef resortu sprawiedliwości. Dodał również, że w przypadku Ziobry słyszał o "próbie otrzymania wizy, jaką dostają dziennikarze różnych mediów".

