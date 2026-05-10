Manewry NATO na Bałtyku. Zaangażowano żołnierzy z Ukrainy

Trwające manewry Aurora 26 polegają m.in. na bronieniu Gotlandii, wyspy o znaczeniu strategicznym na Morzu Bałtyckim. Siły NATO, które biorą udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Szwecję czerpią z doświadczeń, które na froncie zdobyli Ukraińcy.

Szwecja. Manewry Aurora 26 na Gotlandii. Ukraińscy żołnierze ćwiczą z NATO

Ukraińscy operatorzy dronów pojawili się w Centrum Bezzałogowych Systemów Powietrznych w Karlsborgu, a w trakcie manewrów ich zadaniem jest wcielenie się w rolę przeciwników walczących z siłami NATO.

W sumie w manewrach, które rozpoczęły się 27 kwietnia i potrwają do 13 maja weźmie udział 18 tys. żołnierzy z 12 państw. Ich kluczowym elementem jest przerzucenie sił i sprzętu na Gotlandię.

Manewry "Baltic Shield". "Polska i Dania rozpoczynają jedne z największych ćwiczeń"

W innym rejonie Bałtyku trwają manewry "Baltic Shield", będące kontynuacją większych szwedzkich ćwiczeń. Od piątku Duńczycy i Polacy ćwiczą obronę Borholmu, która również odgrywa strategiczną rolę na Morzu Bałtyckim.

Duńskie siły zbrojne poinformowały, że "ćwiczenia obejmują różnego rodzaju działania na lądzie, morzu i w powietrzu, które mają pomóc w radzeniu sobie z zagrożeniami o charakterze fizycznym i hybrydowym".

O ćwiczeniach poinformowało także w mediach społecznościowych polskie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Polska i Dania rozpoczynają jedne z największych ćwiczeń wojskowych w regionie Morza Bałtyckiego" - czytamy w piątkowym wpisie na X.

Jak wynika z komunikatu dowództwa, w przedsięwzięciu biorą udział żołnierze z niemal wszystkich rodzajów sił zbrojnych - artylerzyści, żołnierze z 6 Brygady Powietrznodesantowej i 2 Pułku Rozpoznawczego, marynarze, lotnicy i Wojska Specjalne.

Borholm. Dania rozmieści na wyspie setki żołnierzy

Rząd Danii zapowiedział w ubiegłym roku utworzenie na Bornholmie, położonym 400 km od rosyjskiego obwodu królewieckiego, jednostki piechoty, liczącej 500-900 żołnierzy. Dotychczas na wyspie stacjonowało około 200 wojskowych.

Choć Dania została wyzwolona spod okupacji niemieckiej 5 maja 1945 r., to 8 tys. Rosjan zajmowało wyspę do 5 kwietnia 1946 r. W dniach 7-8 maja 1945 r. sowieckie lotnictwo zbombardowało miasta Roenne oraz Nexoe.

