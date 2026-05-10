W materiale "Lex Szarlatan" dziennikarka Polsat News Monika Gawrońska ujawnia mechanizmy działania pseudomedycznych "uzdrowicieli", dociera do akt śledztwa przeciwko popularnemu naturopacie z TikToka oraz pokazuje, jak łatwo w Polsce zdobyć uprawnienia pozwalające przyjmować "pacjentów".

Jednym z bohaterów reportażu jest Oskar D. - naturopata działający w mediach społecznościowych, który według ustaleń prokuratury miał odradzać pacjentom diagnostykę i leczenie onkologiczne, proponując w zamian alternatywne terapie. Dziennikarka Polsat News dotarła do akt sprawy i zeznań osób, które korzystały z jego porad. Z jej ustaleń wynika, że "pacjenci" byli leczeni online, często bez wiedzy o tym, jakie substancje faktycznie przyjmują. Preparaty można było kupić bezpośrednio na stronie internetowej prowadzonej przez Oskara D. Zdaniem śledczych działalność mężczyzny mogła doprowadzić do śmierci dwóch kobiet chorych na nowotwór. Oskar D. oczekuje obecnie na proces.

Monika Gawrońska pokazała również skalę zjawiska pseudomedycznych praktyk w Polsce. W internecie działają setki naturopatów podważających współczesną medycynę i skuteczność terapii onkologicznych. W materiale pokazano także, jak łatwo zdobyć w Polsce certyfikaty umożliwiające prowadzenie działalności naturopatycznej - często bez wychodzenia z domu i bez realnej weryfikacji kompetencji.

"Lex Szarlatan" stawia pytania o odpowiedzialność osób oferujących alternatywne terapie, bezpieczeństwo pacjentów oraz skuteczność państwa w walce z pseudomedycznymi praktykami.

Reportaż Moniki Gawrońskiej, przygotowany przez Dział Projektów Specjalnych Polsat News, zostanie wyemitowany w ramach cyklu Polsat News Ujawnia w niedzielę, 10 maja, o godz. 21.00 w Polsat News

red. / polsatnews.pl