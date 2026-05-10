Karambol na A2. Trasa do Warszawy zablokowana

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do wypadku doszło około godziny 17:35 na 419 kilometrze trasy A2.

Mowa o pobliżu węzła Wiskitki, w województwie mazowieckim, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim.

Wypadek na autostradzie A2. Zderzyło się pięć samochodów

W zdarzeniu brało udział sześć samochodów. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w wyniku wypadku. Na miejscu utworzył się kilkukilometrowy korek, który stale się powiększa.

Z informacji podawanych w mediach społecznościowych wiadomo, że policjanci kierujący ruchem zalecają zjazd w kierunku Skierniewic.

Według informacji podawanych przez GDDKiA ruch na tym odcinku ma zostać przywrócony około godziny 20:35.

