Karambol na A2. Trasa do Warszawy zablokowana

Sześć samochodów zderzyło się na autostradzie A2. Do zdarzenia doszło na odcinku między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Jednia w kierunku Warszawy jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Niebieskie światła sygnałowe z napisem POLICJA na dachu policyjnego radiowozu.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do wypadku doszło około godziny 17:35 na 419 kilometrze trasy A2.

 

Mowa o pobliżu węzła Wiskitki, w województwie mazowieckim, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim.

 

Wypadek na autostradzie A2. Zderzyło się pięć samochodów

W zdarzeniu brało udział sześć samochodów. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w wyniku wypadku. Na miejscu utworzył się kilkukilometrowy korek, który stale się powiększa.

 

Z informacji podawanych w mediach społecznościowych wiadomo, że policjanci kierujący ruchem zalecają zjazd w kierunku Skierniewic.

 

Według informacji podawanych przez GDDKiA ruch na tym odcinku ma zostać przywrócony około godziny 20:35

 

Marcin Jan Orłowski / polsatnews.pl
A2AUTOSTRADA A2KARAMBOLPOLSKAWYPADEK SAMOCHODOWY

