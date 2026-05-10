Hantawirus na statku MV Hondius. Leon XIV podziękował mieszkańcom Wysp Kanaryjskich
- Chciałbym podziękować za gościnność, która charakteryzuje mieszkańców Wysp Kanaryjskich za umożliwienie przypłynięcia statku wycieczkowego Hondius z chorymi na hantawirusa - powiedział Leon XIV podczas niedzielnego spotkania z wiernymi w Watykanie. Wycieczkowiec, na którym stwierdzono przypadki tej choroby, przybył do portu Granadilla na Teneryfie. Rozpoczęła się ewakuacja pasażerów.
Zwracając się do wiernych przybyłych na Plac Świętego Piotra na południową modlitwę Regina coeli papież Leon XIV powiedział po hiszpańsku: - Chciałbym podziękować za gościnność, która charakteryzuje mieszkańców Wysp Kanaryjskich za umożliwienie przypłynięcia statku wycieczkowego Hondius z chorymi na hantawirusa. Cieszę się, że będę mógł spotkać się z wami w przyszłym miesiącu podczas mojej wizyty na Wyspach.
Leon XIV odwiedzi Hiszpanię, w tym Wyspy Kanaryjskie, podczas podróży w dniach 6-12 czerwca.
W niedzielę rano pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył do portu Granadilla na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich. Rozpoczęła się tam ewakuacja pasażerów pochodzących z wielu krajów świata.
Papież powiedział również, że jest zaniepokojony informacjami o wzroście przemocy w regionie Sahel, zwłaszcza w Czadzie i Mali, gdzie doszło do ataków terrorystycznych. Zapewnił o swojej modlitwie za ofiary i o bliskości z cierpiącymi oraz zaapelował o przerwanie wszelkich form przemocy.
W rozważaniach przed modlitwą nawiązał do słów Jezusa: "Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania".
Papież Leon XIV przemawiał do wiernych. "Chrystus jest kryterium miłości"
Ojciec Święty dodał: - Słowa Jezusa są więc zaproszeniem do relacji, a nie szantażem czy pozostawieniem nas w niepewności.
- To miłość Jezusa rodzi w nas miłość. Sam Chrystus jest kryterium, normą prawdziwej miłości: na zawsze wiernej, czystej i bezwarunkowej; miłości, która nie zna ani "ale", ani "może"; która oddaje siebie, nie chcąc posiadać; która oddaje życie, nie oczekując niczego w zamian - wyjaśnił Leon XIV.
Zaznaczył także: - Przykazania Pana są zatem porządkiem życia, który uzdrawia nas z fałszywych miłości; są duchowym stylem i drogą prowadzącą do zbawienia.
Podczas spotkania z wiernymi papież złożył życzenia z okazji obchodzonego w niedzielę we Włoszech i w innych krajach Dnia Matki. - Modlimy się z miłością i wdzięcznością za wszystkie matki, zwłaszcza za te żyjące w najtrudniejszych warunkach - mówił.
