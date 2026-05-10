Zwracając się do wiernych przybyłych na Plac Świętego Piotra na południową modlitwę Regina coeli papież Leon XIV powiedział po hiszpańsku: - Chciałbym podziękować za gościnność, która charakteryzuje mieszkańców Wysp Kanaryjskich za umożliwienie przypłynięcia statku wycieczkowego Hondius z chorymi na hantawirusa. Cieszę się, że będę mógł spotkać się z wami w przyszłym miesiącu podczas mojej wizyty na Wyspach.

Leon XIV odwiedzi Hiszpanię, w tym Wyspy Kanaryjskie, podczas podróży w dniach 6-12 czerwca.

W niedzielę rano pływający pod holenderską banderą statek wycieczkowy MV Hondius, na którym stwierdzono przypadki hantawirusa, przybył do portu Granadilla na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich. Rozpoczęła się tam ewakuacja pasażerów pochodzących z wielu krajów świata.

Papież powiedział również, że jest zaniepokojony informacjami o wzroście przemocy w regionie Sahel, zwłaszcza w Czadzie i Mali, gdzie doszło do ataków terrorystycznych. Zapewnił o swojej modlitwie za ofiary i o bliskości z cierpiącymi oraz zaapelował o przerwanie wszelkich form przemocy.

W rozważaniach przed modlitwą nawiązał do słów Jezusa: "Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania".

Ojciec Święty dodał: - Słowa Jezusa są więc zaproszeniem do relacji, a nie szantażem czy pozostawieniem nas w niepewności.

- To miłość Jezusa rodzi w nas miłość. Sam Chrystus jest kryterium, normą prawdziwej miłości: na zawsze wiernej, czystej i bezwarunkowej; miłości, która nie zna ani "ale", ani "może"; która oddaje siebie, nie chcąc posiadać; która oddaje życie, nie oczekując niczego w zamian - wyjaśnił Leon XIV.

Zaznaczył także: - Przykazania Pana są zatem porządkiem życia, który uzdrawia nas z fałszywych miłości; są duchowym stylem i drogą prowadzącą do zbawienia.

Podczas spotkania z wiernymi papież złożył życzenia z okazji obchodzonego w niedzielę we Włoszech i w innych krajach Dnia Matki. - Modlimy się z miłością i wdzięcznością za wszystkie matki, zwłaszcza za te żyjące w najtrudniejszych warunkach - mówił.

