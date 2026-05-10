"Efekt teatru politycznego". Zandberg o wyjeździe Ziobry do USA

Prowadzący Grzegorz Kępka dopytywał swojego gościa o pojawiające się informacje w sprawie rzekomego wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do Stanów Zjednoczonych.

Zbigniew Ziobro w USA? Adrian Zandberg: Większość rządząca zrobiła niepotrzebny teatrzyk

Adrian Zandberg stwierdził, że nie jest zaskoczony takim ruchem polityków PiS. - Myślę że ta historia pewnie będzie nam towarzyszyła jeszcze przez miesiące, a może i dłużej. Takich różnych zaprzyjaźnionych z trampistowską międzynarodówką rządów, reżimów jest jeszcze sporo. Więc panowie pewnie mają jeszcze przed sobą wiele turystycznych punktów do odwiedzenia - ocenił.

- Były minister sprawiedliwości uważa, że są zasady, które obowiązują wszystkich i są zasady, które nie obowiązują jego - dodał.

Współprzewodniczący partii Razem przypomniał, że Ziobro stał na czele resortu sprawiedliwości niemal dekadę. - Jeśli Ziobro ogłasza, że wymiar sprawiedliwości jest niesprawiedliwy i on się nie będzie przed nim stawiać, to moim zdaniem wystawia przede wszystkim recenzję sobie samemu, jako wieloletniemu ministrowi sprawiedliwości - ocenił.

Zandberg uważa, że w "na początku tej historii obecna większość rządząca zrobiła niepotrzebny teatrzyk z aresztowaniem, którego ostatecznie i tak nie było". - To była tylko woda na młyn pana Ziobro, bo on wykorzystał to, do tego, żeby mieć pretekst, żeby prysnąć i dostać azyl - tłumaczył.

Polityk Razem uważa, że należało wezwać byłego ministra z wolnej stopy na przesłuchanie. - Wszyscy usłyszeliby, co tam w ministerstwie wyprawiali. Zamiast tego poszli drogą tego teatru i efekt tego teatru jest taki, że teraz Ziobro jest gdzieś za granicą - mówił.

Minister sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. Zandberg wątpi w skuteczność tych działań

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał w niedzielę w rozmowie z Polsat News, że podejmie odpowiednie kroki w tej sprawie. - Rozmawiałem z prokuratorem krajowym. W poniedziałek zaczynamy akcję i jeśli będzie potwierdzone, że Zbigniew Ziobro jest w USA, wystąpimy o jego ekstradycję - zapowiedział.

Zandberg wątpi w skuteczność takiego działania. - Pytanie, czy jak pan Żurek będzie ten wniosek wysyłać, jak już go ministerstwo przygotuje, to czy jeszcze adresat będzie aktualny - stwierdził.

Jednocześnie zaznaczył, że "jest jeszcze parę innych krajów, które pan żebro może odwiedzić".

- Jest Chile, zdaje się, że tam rządzi pan (Jose Antonio - red.) Kast, syn nazisty, który przejął tam jakiś czas temu władzę i bardzo jest zakochany w (Donaldzie - red.) Trumpie. Jest reżim pana (Nayibego - red.) Bukele w Salvadorze. Myślę, że jest wiele miejsc, które jeszcze szeroko otwartymi ramionami pana Ziobrę przyjmie - wymieniał, ale dodał, że mówi to "z lekkim przekąsem".

- Wydaje mi się, że ta korespondencja pana Żurka równie dobrze pewnie będzie mogła zostać wysłana na Berdyczów, jeżeli chodzi o praktyczne efekty - skwitował.

Artykuł aktualizowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni