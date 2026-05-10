Do dramatycznego zdarzenia doszło w trakcie 12. biegu meczy między klubem Ultrapur Omega Gniezno a Śląskiem Świętochłowice. Na drugim łuku pierwszego okrążenia w Patryka Budniaka wjechał zawodnik gości, Leon Szlegiel. W efekcie młodzieżowiec przeleciał przez bandę i uderzył w metalowe ogrodzenie.

Jak przekazał "Głosowi Wielkopolskiemu" mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, zawodnik został poddany reanimacji. Na miejscu interweniowały odpowiednie służby oraz lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Na ten moment nie mamy więcej informacji - uciął rzecznik prasowy poznańskiej komendy.

Groźny wypadek na torze żużlowym w Gnieźnie. Patryk Budniak trafił do szpitala

Decyzją sędziego mecz został zakończony po 12 biegach, natomiast sam Budniak został przetransportowany do szpitala przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Zdaniem lokalnych mediów jego stan jest ciężki, ale stabilny. Z rannym jest kontakt. - Nasi ludzie będą na miejscu wszystko sprawdzać, całą dokumentację, licencje, ubezpieczenia i zabezpieczenia - dodał Borowiak.

Drugi zawodnik, Leon Szlegiel, początkowo wstał z toru o własnych siłach. Następnie upadł on na środku murawy. Zajęli się nim ratownicy z karetki pogotowia.

Patryk Budniak ma 19 lat i jest najlepszym juniorem Ultrapur Omegi Gniezno. Jest on ponadto najskuteczniejszym zawodnikiem całej drużyny, a jego średnia wynosi 2,308 na bieg, co daje mu czwarte miejsce w klasyfikacji Krajowej Ligi Żużlowej.

