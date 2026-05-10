Chcieli pobawić się na plaży, muszą zapłacić krocie. Decyzja zapadła po 11 latach
Włoski Sąd Najwyższy orzekł w sprawie, która toczyła się od 11 lat. Ojciec i córka muszą zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro mężczyźnie, u którego doszło do odwarstwienia się siatkówki. Niebezpieczny uraz powstał, gdy poszkodowany został trafiony w oko piłką tenisową.
Dziennik "La Repubblica", informując w niedzielę o tym orzeczeniu sądu, zaznaczył, że gra plażowa "racchettoni", polegająca na odbijaniu piłeczki drewnianymi rakietkami, jest bardzo popularna na włoskich plażach.
W grę tę grali w 2015 roku na plaży w Apulii na południu kraju ojciec i córka. Odbijana piłeczka tenisowa trafiła w oko obecnego na plaży mężczyznę, w wyniku czego stwierdzono u niego odwarstwienie się siatkówki oraz stałe pogorszenie wzroku.
Sprawa została skierowana do sądu w Lecce, gdzie mężczyzna i kobieta zostali skazani na grzywny w wysokości po 516 euro oraz na wypłacenie odszkodowania w wysokości 10 tysięcy euro poszkodowanemu.
Włoski Sąd Najwyższy pochylił się nad plażową grą. Orzeczenie zapadło po 11 latach
Plażowi tenisiści zaskarżyli ten wyrok w sądzie apelacyjnym, domagając się jego uchylenia. Argumentowali, że nie ma dowodów na trwałe pogorszenie wzroku osoby trafionej piłką. Apelację odrzucono.
Ostatecznie sprawa trafiła do tamtejszego Sądu Najwyższego, który uznał, że nie ma podstaw do przyjęcia tego odwołania. Jak podkreślono, poszkodowany mężczyzna musiał przejść zabieg chirurgiczny oraz doznał "długiego cierpienia fizycznego i psychicznego" w wyniku urazu.
Na mocy wyroku sądu najwyższej instancji każdy z graczy musi zapłacić grzywnę podniesioną do trzech tysięcy euro oraz łącznie 10 tysięcy euro odszkodowania i ponieść koszty sądowe. Jak zauważyły włoskie media, jest to pierwszy taki przypadek, kiedy najwyższa instancja rozpatrywała przypadek plażowej gry.
