Donald Trump, komentując odpowiedź Iranu na amerykańską propozycję pokojową, stwierdził, że jest ona "całkowicie nie do przyjęcia".

"Właśnie przeczytałem odpowiedź od tak zwanych 'przedstawicieli' Iranu. Nie podoba mi się ona - całkowicie nie do przyjęcia. Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie" - brzmi wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych na platformie Truth Social.

Amerykański przywódca nie rozwinął swojej wypowiedzi ani nie zdradził szczegółów, w jaki dokładnie sposób reżim w Teheranie odpowiedział na propozycję USA. Wcześniej Trump wielokrotnie zapowiadał, że w razie braku porozumienia wznowi bombardowania, natomiast sam Iran zostanie "zmieciony z powierzchni Ziemi".

Wcześniej w niedzielę agencja IRNA poinformowała, że Iran przekazał pakistańskim mediatorom swoją odpowiedź na najnowszą amerykańską propozycję pokojową. W agencyjnym komunikacie nie wskazano, co dokładnie zawierała ta odpowiedź.

Według irańskiej agencji Tasnim cytowanej przez Reutersa, Iran zażądał zakończenia wojny "na wszystkich frontach" oraz zniesienia sankcji na czas dalszych negocjacji dotyczących szczegółów porozumienia.

Amerykańskie media, w tym Axios i "The New York Times", podawały, że obie strony rozmawiały na temat krótkiego, 30-dniowego rozejmu i porozumienia o ogólnych ramach pokoju wraz ze stopniowym odblokowaniem cieśniny Ormuz. Ten okres miałby być przeznaczony na ustalanie szczegółów. Wśród wymienianych warunków mowa była o 12-letnim zawieszeniu wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazaniu do Stanów Zjednoczonych zapasów wzbogaconego uranu.

