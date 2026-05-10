Mięsożerna bakteria podbija kolejne wybrzeża. Jest śmiertelne niebezpieczna

Bakterie Vibrio są groźne dla człowieka, a zasięg ich występowania rośnie. Najbardziej alarmująca jest sytuacja na zachodnim wybrzeżu Atlantyku.

"Mięsożerna" bakteria. Dwie drogi zakażenia

Za najniebezpieczniejszy z tej grupy drobnoustrojów uznaje się gatunek Vibrio vulnificus, określany mianem "mięsożernej" bakterii. Nie potrzebuje on wiele czasu, aby wyrządzić ogromne szkody w ludzkim ciele.

Proces martwicy tkanek może rozpocząć się w ciągu 24-48 godzin od zakażenia. Bez szybkiej terapii antybiotykowej śmiertelność w przypadku zakażenia rany wynosi ok. 25 proc., a przy zakażeniu krwi przekracza 50 proc. - wynika z danych CDC i badań opublikowanych w Scientific Reports.

Patogen wnika do organizmu na dwa główne sposoby. Pierwszy z nich to bezpośredni kontakt w wodzie. Wystarczy niewielka rana, aby "wpuścić" Vibrio vulnificus do swojego organizmu. Drugie źródło infekcji to zjedzenie niedogotowanych owoców morza (np. surowych ostryg).

Globalne ocieplenie służy Vibrio

Zmiany klimatu sprawiają, że ciepłolubne mikroby znajdują większą przestrzeń do działania. Z ustaleń międzynarodowej grupy naukowców, opublikowanych w piśmie "Scientific Reports", wynika, że patogeny z gatunku Vibrio vulnificus wdzierają się na północ Atlantyku z prędkością niemal... 48 kilometrów rocznie.

"Uważamy, że Vibrio jest wskaźnikiem zmiany klimatu. Jej obecność i przypadki zakażeń możemy wykorzystać jako wskaźnik ogólnego stanu wody" - powiedział Kyle Brumfield, mikrobiolog z Uniwersytetu Maryland, cytowany przez portal Grist.

Naukowiec zwraca uwagę na jeszcze jeden niepokojący trend: "W latach 80. liczebność Vibrio wzrastała późną wiosną, utrzymywała się na wysokim poziomie przez całe lato i spadała w połowie października. Teraz… możemy je znaleźć praktycznie przez cały rok".

W kilku ostatnich latach przypadki śmierci w wyniku zakażenia notowano w stanach Luizjana, Floryda, Connecticut czy Nowy Jork. Ostrzeżenie przed potencjalną obecnością organizmu wydano też w Massachusetts. Z tych ostatnich regionów zdecydowanie bliżej jest do granic Kanady niż karaibskich plaż.

Satelity wytropią niewidzialnych zabójców?

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób podają, że na wibriozę, a więc chorobę wywoływaną przez bakterie z rodzaju Vibrio, cierpi rocznie ok. 80 tysięcy osób w USA (100-200 przypadków wywołuje vulnificus). Naukowcy szukają nowych sposobów, by ograniczyć skalę zagrożenia.

Wspólny projekt specjalistów z Uniwersytetu Florydy i Uniwersytetu w Maryland zakłada stworzenie systemu ostrzegania przed obecnością groźnych organizmów, opierającego się na:

danych satelitarnych

modelowaniu predykcyjnym

działaniu sztucznej inteligencji

Pozwoli to reagować z wyprzedzeniem, np. informując ratowników czy nurków marynarki wojennej, pracujących na zagrożonym wybrzeżu.

Jak rozpoznać zakażenie? Na co uważać?

Jeśli po kąpieli w morzu lub spożyciu surowych owoców morza pojawią się poniższe objawy, nie wolno zwlekać z wizytą u lekarza:

biegunka i skurcze brzucha

zaczerwienienie skóry, obrzęki i pęcherze

mdłości i wymioty

gorączka i dreszcze

Najbardziej podatni na infekcję są seniorzy i osoby z osłabionym układem odpornościowym. Warto też wiedzieć, że leczenie antybiotykami bywa coraz trudniejsze, naukowcy obserwują rosnącą oporność Vibrio na te leki.

