Spotkanie Leona XIV z piłkarzami i działaczami Interu Mediolan odbyło się w sobotę o godz. 10. Drużyna w ubiegłą niedzielę zapewniła sobie tytuł mistrza Włoch, czego w krótkim przemówieniu pogratulował sportowcom papież.

- Cieszę się razem z wami. Chciałbym zachęcić was do refleksji nad tym doświadczeniem i skłonić, byście w momencie sukcesu przekazywali przesłanie bardzo potrzebne dorastającej młodzieży - powiedział Ojciec Święty, wskazując, że piłkarze Interu Mediolan "dla wielu młodych ludzi są bohaterami i modelami do naśladowania". - Dlatego spoczywa na was odpowiedzialność, która wykracza poza grę w piłkę i wymaga byście jako sportowcy przekazywali nasze wartości - zaznaczył Leon XIV.

Piotr Zieliński wizytował u papieża Leona XIV. W tle sukces Interu Mediolan

Ojciec Święty podkreślił, że dzisiejsza młodzież potrzebuje wzorów do naśladowania. - To, co czynicie, ma na nią wpływ, który może być pozytywny lub negatywny. Chciałbym wam pozostawić świadomość wielkiej odpowiedzialności, jaka na was spoczywa - powiedział.

Papież dodał, że cel w postaci zdobycia 21. już mistrzostwa Włoch w 118-letniej historii klubu został osiągnięty dzięki zaangażowaniu, zespołowej grze, dyscyplinie i konsekwencji.

Jednym z uczestników papieskiej audiencji był reprezentant Polski Piotr Zieliński, jeden z najlepszych zawodników Interu w tym sezonie. Po wyborze Leona XIV na papieża włoskie media informowały, że interesuje się on piłką nożną oraz że kibicuje AS Romie.

Vatican News przypomina, że w trakcie sobotniej audiencji biskup Rzymu przywołał słowa św. Jana Pawła II. który 35 lat temu podczas spotkania z piłkarzami i działaczami Interu zaapelował: "Czyńcie tak, by inni mogli dostrzec w waszym zachowaniu i postawie szczerość i prawość najwyższej próby".

