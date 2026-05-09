"Zbliża się do końca". Putin o wojnie w Ukrainie

Władimir Putin spotkał się z dziennikarzami na zakończenie Dnia Zwycięstwa. Wcześniej prezydent Rosji brał udział w oficjalnych obchodach m.in. Paradzie Zwycięstwa na Placu Czerwonym, a także odbył serię spotkań z politykami zza granicy, którzy przybyli na ten dzień do Moskwy.

Wiele pytań dziennikarzy skupiało się na kwestii czasowego zawieszenia broni w Ukrainie, kontynuacji konfliktu i ewentualnych rozmów pokojowych.

Kremlowski przywódca zapewnił m.in., że jest gotowy do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. - Nie odmówiłem. Nie proponuję tego spotkania, ale jeśli ktoś to zrobi, proszę pozwolić tym, którzy chcą się spotkać, przyjechać do Moskwy, a my się spotkamy - stwierdził.

Kontynuując temat Putin podkreślił, że "konflikt ukraiński zbliża się do końca".

