W sobotę na Węgrzech odbywa się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego po wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia. Prezydent Węgier Tamas Sulyok po godz. 10:00 otworzył posiedzenie parlamentu, na którym odbędzie się wybór premiera. Najpewniej zostanie nim Peter Magyar.

"Niech Bóg błogosławi Węgry! Niech Bóg błogosławi wszystkich Węgrów, zarówno w kraju, jak i za granicą!" - napisał lider Tiszy w mediach społecznościowych przed rozpoczęciem sesji.

Isten áldja Magyarországot! Isten áldjon minden magyart, határon innen és túl! pic.twitter.com/pADj4IHPJU — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 9, 2026

Węgry. Zaprzysiężenie nowego rządu. Na czele stanie Peter Magyar

Na sali parlamentu wybrzmiały łącznie cztery hymny: narodowy, Szeklerów (węgierskojęzycznej mniejszości zamieszkującej Rumunię - red.), Unii Europejskiej oraz pieśń uchodząca za hymn Romów, a także węgierska pieśń ludowa "Tavaszi szel vizet araszt" (pl. "Wiosenny wiatr wzburza wodę"), która towarzyszyła zwycięskiej kampanii Tiszy.

Deputowani złożyli swoje przysięgi, następnie wybiorą przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego - Magyar nominował na to stanowisko wiceprzewodniczącą Tiszy Agnes Forsthoffer.

O 14.30 deputowani wybiorą nowego szefa węgierskiego rządu. Premier złoży następnie przysięgę i przemówi do 199 posłów.

Po zaprzysiężeniu Magyara na maszt przed budynkiem parlamentu wciągnięta zostanie flaga narodowa, a przed nim przemaszeruje parada wojskowa. Tego samego dnia - jak zapowiedzieli przedstawiciele Tiszy - nad parlamentem, obok flagi Węgier i Szeklerów, zawiśnie ponownie flaga Unii Europejskiej.

Węgry. Uroczystości w kraju po zmianie rządu

Magyar zapowiedział, że po zaprzysiężeniu na placu Kossutha nad brzegiem Dunaju odbędzie się "ludowe świętowanie zmiany reżimu".

Równoległe w pobliżu Mostu Łańcuchowego władze stolicy organizują otwartą imprezę, mającą "pożegnać odchodzący reżim". "Aby mogła rozpocząć się nowa era, poprzednia musi zostać zamknięta. W końcu możemy zostawić ją za sobą. Najpierw wspomnijmy jednak o codziennych bohaterach i wyraźmy im naszą wdzięczność, żegnając się z systemem" - napisano w zapowiedzi wydarzenia.

Peter Magyar poprowadził partię TISZA do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech 12 kwietnia, które zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbana. TISZA zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, co dało partii większość konstytucyjną.

