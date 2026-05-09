Nowy rząd przejmuje władzę. Magyar zamieścił wpis
W sobotę rozpoczęło się posiedzenie węgierskiego parlamentu, podczas którego odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu. Na jego czele stanie Peter Magyar, lider Tiszy, która pokonała w wyborach partię Fidesz Viktora Orbana. "Niech Bóg błogosławi Węgry! Niech Bóg błogosławi wszystkich Węgrów, zarówno w kraju, jak i za granicą!" - napisał Magyar.
W sobotę na Węgrzech odbywa się inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego po wyborach parlamentarnych z 12 kwietnia. Prezydent Węgier Tamas Sulyok po godz. 10:00 otworzył posiedzenie parlamentu, na którym odbędzie się wybór premiera. Najpewniej zostanie nim Peter Magyar.
"Niech Bóg błogosławi Węgry! Niech Bóg błogosławi wszystkich Węgrów, zarówno w kraju, jak i za granicą!" - napisał lider Tiszy w mediach społecznościowych przed rozpoczęciem sesji.
Węgry. Zaprzysiężenie nowego rządu. Na czele stanie Peter Magyar
Na sali parlamentu wybrzmiały łącznie cztery hymny: narodowy, Szeklerów (węgierskojęzycznej mniejszości zamieszkującej Rumunię - red.), Unii Europejskiej oraz pieśń uchodząca za hymn Romów, a także węgierska pieśń ludowa "Tavaszi szel vizet araszt" (pl. "Wiosenny wiatr wzburza wodę"), która towarzyszyła zwycięskiej kampanii Tiszy.
Deputowani złożyli swoje przysięgi, następnie wybiorą przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego - Magyar nominował na to stanowisko wiceprzewodniczącą Tiszy Agnes Forsthoffer.
O 14.30 deputowani wybiorą nowego szefa węgierskiego rządu. Premier złoży następnie przysięgę i przemówi do 199 posłów.
Po zaprzysiężeniu Magyara na maszt przed budynkiem parlamentu wciągnięta zostanie flaga narodowa, a przed nim przemaszeruje parada wojskowa. Tego samego dnia - jak zapowiedzieli przedstawiciele Tiszy - nad parlamentem, obok flagi Węgier i Szeklerów, zawiśnie ponownie flaga Unii Europejskiej.
Węgry. Uroczystości w kraju po zmianie rządu
Magyar zapowiedział, że po zaprzysiężeniu na placu Kossutha nad brzegiem Dunaju odbędzie się "ludowe świętowanie zmiany reżimu".
Równoległe w pobliżu Mostu Łańcuchowego władze stolicy organizują otwartą imprezę, mającą "pożegnać odchodzący reżim". "Aby mogła rozpocząć się nowa era, poprzednia musi zostać zamknięta. W końcu możemy zostawić ją za sobą. Najpierw wspomnijmy jednak o codziennych bohaterach i wyraźmy im naszą wdzięczność, żegnając się z systemem" - napisano w zapowiedzi wydarzenia.
Peter Magyar poprowadził partię TISZA do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech 12 kwietnia, które zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbana. TISZA zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, co dało partii większość konstytucyjną.
