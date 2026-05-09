Wypadek w Zakopanem. Samochód wbił się w budynek, kierowca uciekł

Wyprzedzał inny samochód, po czym stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w słup energetyczny, potem w budynek, a na koniec uciekł. Kierowca jaguara oraz jego pasażer są teraz poszukiwani przez zakopiańską policję.

Uszkodzony biały jaguar po kolizji, oparty o drewniany słup energetyczny.
Do zdarzenia doszło w sobotę o poranku w Zakopanem.

 

Ze wstępnych ustaleń zakopiańskiej drogówki wynika, że około godz. 5:30 kierowca jaguara próbował wyprzedzać osobowego citroena. Nie zachował jednak odpowiedniej odległości i doprowadził do kolizji.

 

"W efekcie kierujący jaguarem stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i pobocze, gdzie następnie z impetem uderzył w słup energetyczny oraz budynek" - poinformowała policja.

Z komunikatu wynika, że jeszcze przed przybyciem policjantów i służb ratunkowych z białego jaguara wysiadły dwie osoby i oddaliły się. Kobietom poruszającym się citroenem nic poważnego się nie stało.

 

"Na miejscu policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Pojazd odholowano na policyjny parking do dalszych oględzin. Zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków. Trwają czynności zmierzające do zatrzymania kierowcy i pasażera jaguara" - przekazała zakopiańska policja.

 

Marta Stępień / polsatnews.pl
