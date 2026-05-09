Od czego zależy sukces w życiu? Przenalizowali życie setek bliźniąt

Petri J. Kajonius, psycholog ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund, opublikował na łamach "Scientific Reports" pracę, z której wynika, że iloraz inteligencji (IQ) przede wszystkim wynika z genetyki, a nie z wychowania.

Czy można sprawdzić, co decyduje o sukcesie życiowym?

Badanie, opublikowane w "Scientific Reports" w lutym 2026 roku, opiera się na danych panelowych projektu TwinLife długofalowego programu badawczego Leibniz Institute for Educational Trajectories, śledzącego losy tysięcy niemieckich rodzin bliźniaczych.

Analiza objęła 880 osób: 228 par bliźniąt jednojajowych i 212 par bliźniąt dwujajowych tej samej płci, w wieku 20-30 lat. Ponieważ w każdym wypadku rodzeństwo wychowywało się w tych samych gospodarstwach domowych, badacze mogli oddzielić wpływ genów od znaczenia środowiska.

Uczestnicy przeszli testy mierzące zdolności poznawcze, poziom wykształcenia, prestiż zawodowy i status społeczno-ekonomiczny.

O życiowym sukcesie nie decyduje status rodziny

Wyniki okazały się zaskakujące. Inteligencja jest w około 75 proc. dziedziczna, a związek między IQ a późniejszym statusem społeczno-ekonomicznym wyjaśniają geny w 69-98 proc. - wynika z analiz Kajoniusa.

"Wiedzieliśmy to wcześniej, ale to badanie pokazuje jeszcze wyraźniej, że jesteśmy sterowani przez nasze geny i stajemy się tym, kim jesteśmy, w dużej mierze dzięki nim" - poinformował badacz w komunikacie Uniwersytetu w Lund.

Różnice w życiowych osiągnięciach między bliźniętami wynikały z genów, a nie ze środowiska, w którym się wychowywały. Wspólny dom, ta sama szkoła, podobne warunki - a i tak to genetyka okazała się niezwykle ważna. Jak wynika z badania, odziedziczone cechy mogą kształtować sposób, w jaki ludzie reagują na możliwości, edukację i doświadczenia życiowe.

Wyniki stawiają pod dużym znakiem zapytania skuteczność programów wyrównywania szans. Jeśli genetyka silnie determinuje inteligencję, a przez to osiągnięcia życiowe, może to częściowo tłumaczyć, dlaczego powszechny dostęp do edukacji nie przełożył się na wyraźne zmniejszenie nierówności na rynku pracy.

"Jako badacz, moim zadaniem jest opisanie rzeczywistości tak dokładnie, jak to możliwe. Jeśli chcemy zmienić społeczeństwo, musimy oczywiście zrozumieć leżące u jego podstaw założenia" - dodaje Kajonius.

Zamiast gonić za prestiżem, warto polegać na naturalnym talencie

Kajonius zwraca uwagę, że jego badanie może nieco odciążyć psychicznie rodziców. Presja, aby "dobrze wychować" dziecko i tym samym zapewnić mu lepszą przyszłość, jest ogromna.

Tymczasem okazuje się, że wpływ rodziców na długofalowe losy dzieci jest mniejszy, niż dotąd sądzono. Nie oznacza to jednak, że wychowanie nie ma wcale wpływu (pomoc i dodatkowe działania nadal mogą wspierać dziecko).

Dla młodych dorosłych płynie z tego praktyczna wskazówka: zamiast gonić za prestiżem czy wysokimi zarobkami, warto zastanowić się, do czego ma się naturalny talent i co sprawia prawdziwą przyjemność. Według Kajoniusa właśnie ta droga może przynieść więcej satysfakcji.

Badania mają jednak ograniczenia

Przede wszystkim w badaniu uwzględniono zaledwie czteroletni czas obserwacji (23-27 lat). W tak krótkim czasie zdolności poznawcze mogły jeszcze nie w pełni ukształtować statusu zawodowego uczestników. Nie uwzględniono również bezpośrednio IQ ani statusu społeczno-ekonomicznego rodziców. Ponadto trudno jest całkowicie oddzielić genetykę od środowiska, bo oddziałują na siebie w złożony sposób.

Jak podkreślono w komunikacie Uniwersytetu w Lund, cechy genetyczne mogą się ujawniać inaczej w zależności od wychowania lub okoliczności życiowych danej osoby. Ta interakcja może częściowo zawyżać szacowany wpływ genów na IQ, potencjalnie nawet o 15 punktów procentowych.

