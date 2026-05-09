Podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku potwierdziła w rozmowie w polsatnews.pl, że tragiczny incydent miał miejsce podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku.

W trakcie zawodów doszło do zderzenia się dwóch skuterów, na skutek czego sternicy zostali wciągnięci pod wodę.

Tragiczny finał zawodów na Wiśle w Płocku. Nie żyje 18-latek

Jeden z nich - 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego - został poddany reanimacji. Mimo przeprowadzonych działań jego życia nie udało się uratować.

Wiadomo, że drugi sternik nie doznał poważnych obrażeń. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie trwają czynności z udziałem policji i prokuratora.

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych w Płocku rozgrywały się w sobotę od godz. 10. Po wypadku zostały one przerwane.

