Tragiczny wypadek w Płocku. Zginął uczestnik Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych
Nie żyje uczestnik Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - potwierdziła polsatnews.pl podkomisarz Monika Jakubowska z płockiej policji. Jak wskazała, w trakcie zawodów zderzyli się dwaj sternicy. Życia 18-latka z woj. dolnośląskiego nie udało się uratować.
Podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku potwierdziła w rozmowie w polsatnews.pl, że tragiczny incydent miał miejsce podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku.
W trakcie zawodów doszło do zderzenia się dwóch skuterów, na skutek czego sternicy zostali wciągnięci pod wodę.
Tragiczny finał zawodów na Wiśle w Płocku. Nie żyje 18-latek
Jeden z nich - 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego - został poddany reanimacji. Mimo przeprowadzonych działań jego życia nie udało się uratować.
Wiadomo, że drugi sternik nie doznał poważnych obrażeń. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie trwają czynności z udziałem policji i prokuratora.
Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych w Płocku rozgrywały się w sobotę od godz. 10. Po wypadku zostały one przerwane.
