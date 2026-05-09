Tragiczny wypadek w Płocku. Zginął uczestnik Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych

Polska

Nie żyje uczestnik Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - potwierdziła polsatnews.pl podkomisarz Monika Jakubowska z płockiej policji. Jak wskazała, w trakcie zawodów zderzyli się dwaj sternicy. Życia 18-latka z woj. dolnośląskiego nie udało się uratować.

Strażak w pełnym umundurowaniu stoi obok rozłożonego parawanu ratowniczego, w tle widoczne skutery wodne.
KMP Płock
Tragiczny wypadek na Mistrzostwach Polski Skuterów Wodnych w Płocku

Podkom. Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku potwierdziła w rozmowie w polsatnews.pl, że tragiczny incydent miał miejsce podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku.

 

ZOBACZ: Wypadek w Zakopanem. Samochód wbił się w budynek, kierowca uciekł

 

W trakcie zawodów doszło do zderzenia się dwóch skuterów, na skutek czego sternicy zostali wciągnięci pod wodę.

Tragiczny finał zawodów na Wiśle w Płocku. Nie żyje 18-latek

Jeden z nich - 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego - został poddany reanimacji. Mimo przeprowadzonych działań jego życia nie udało się uratować.

 

Wiadomo, że drugi sternik nie doznał poważnych obrażeń. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Obecnie trwają czynności z udziałem policji i prokuratora.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek z udziałem wozu strażackiego. Nie żyje 22-latek

 

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych w Płocku rozgrywały się w sobotę od godz. 10. Po wypadku zostały one przerwane.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Lepszy jest system premierowski". Błaszczak o nowej konstytucji
Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
PŁOCKPOGOTOWIEPOLICJAPOLSKAŚMIERĆŚMIGŁOWIEC LPRTRAGICZNY WYPADEKWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 