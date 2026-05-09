W czwartek w jaskini niedaleko wyspy Lefkada, wyspy na Morzu Jońskim u zachodnich wybrzeży Grecji, miejscowi rybacy znaleźli morskiego drona. Powiadomili straż przybrzeżną, która następnie odholowała maszynę do pobliskiego portu Vasiliki. Ministerstwo obrony Grecji nadzoruje śledztwo w tej sprawie.

Grecja: Morski dron u wybrzeży jednej z wysp. Trwa śledztwo

Z doniesień greckich mediów wynika, że dron transportował ładunki wybuchowe, a w momencie odnalezienia jego silnik wciąż pracował. Sugerują one również, że statek mógł być ukraińskiej produkcji i ma mieć związek z trwającą wojną.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak grecka straż przybrzeżna holuje kilkumetrowego drona do portu. Widać, że bezzałogowiec ma otwarty górny właz. Na nagraniu nie widać jednak żadnych widocznych oznaczeń, które mogłyby pomóc w ustaleniu pochodzenia maszyny.

Greccy eksperci wojskowi sprawdzą, jakie było prawdopodobne przeznaczenie drona i czy znalazł się on na greckich wodach terytorialnych w wyniku awarii technicznej, czy też utraty łączności z centrum dowodzenia - podaje BBC.

Dron mógł przypłynąć z Ukrainy

Jedna z wersji głosi, że dron mógł zostać przygotowany do walki z rosyjską "flotą cieni", jak określa się setki tankowców transportujących ropę i gaz z Rosji w celu ominięcia zachodnich sankcji nałożonych po pełnoskalowej inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku.

Grecka gazeta "Ta Nea" podaje, że bezzałogowiec przypomina drony Magura V5, które produkuje Ukraina. Kijów używał ich w przeszłości do ataków na rosyjskie statki.

W marcu Moskwa oskarżyła Ukrainę o atak przy użyciu bezzałogowych dronów morskich na objęty sankcjami rosyjski tankowiec przewożący skroplony gaz ziemny, który płynął po Morzu Śródziemnym, między Libią a Maltą. Kijów nie potwierdził, że to on odpowiada za atak tysiące kilometrów od wybrzeży Ukrainy.

Z kolei w listopadzie 2025 roku Ukraina przyznała się do przeprowadzenia ataku dronów na dwa objęte sankcjami rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym.

