"Samolot linii lotniczych Frontier z lotu nr 4345 zgłosił potrącenie pieszego podczas startu z lotniska DEN około godziny 23:19 w piątek, 8 maja 2026 roku" - przekazano w oświadczeniu Międzynarodowego Portu Lotniczego w Denver.

Dodano, że doszło do krótkotrwałego pożaru silnika, który został ugaszony przez straż pożarną. "Na miejsce zdarzenia przybyły służby ratunkowe, które przetransportowały pasażerów autobusami do terminala. Na pokładzie znajdowało się 231 osób. Trwają działania ratunkowe i dochodzenie" - przekazano w dokumencie.

USA. Wypadek na lotnisku w Denver. Samolot potrącił pieszego na pasie startowym

O wypadku powiadomiono właściwe komisje. "Pas startowy 17L pozostanie zamknięty na czas trwania dochodzenia" - zaznaczono. Nie poinformowano o stanie potrąconej na pasie osoby.

Na nagraniach z kontroli ruchu lotniczego słychać, jak pilot przekazuje, że w samolocie pojawił się dym - przekazał NBC Los Angeles.

"Prowadzimy dochodzenie w sprawie tego incydentu i zbieramy więcej informacji we współpracy z lotniskiem oraz innymi organami bezpieczeństwa" - przekazała linia lotnicza.

Sprawą ma zająć się Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Jest to amerykańska, rządowa, niezależna organizacja, zajmująca się badaniem wypadków: lotniczych, drogowych, wodnych i kolejowych w Stanach Zjednoczonych.

