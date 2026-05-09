Władze na Kremlu w związku z sobotnimi obchodami Dnia Zwycięstwa obawiały się ewentualnych ataków na Moskwę. W związku z tym zabiegały o zawieszenie broni, które ostatecznie doszło do skutku przy zaangażowaniu prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Naruszenia" zawieszania broni. Rosjanie oskarżają Ukraińców

Po przejściu przez Plac Czerwony okrojonej defilady strona rosyjska poinformowała o rzekomym naruszeniu zawieszania broni przez Ukraińców. RIA Nowosti powołując się na komunikat resortu obrony podała, że siły ukraińskie miały dokonać ponad 1100 ataków przy użyciu artylerii, wyrzutni rakietowych, moździerzy i czołgów, a drony miały zostać posłane w kierunku rosyjskich celów ponad 7 tys. razy.

"W strefie specjalnej operacji wojskowej odnotowano łącznie 8970 naruszeń zawieszenia broni" - podano.

"Rosja ściśle przestrzega zawieszenia broni ogłoszonego przez Władimira Putina w dniach 8-9 maja, ale odpowiedziała w ten sam sposób na jego złamanie przez przeciwnika" - poinformowało rosyjskie ministerstwo.

Z kolei według raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy to Rosjanie od początku dnia przeprowadzali liczne ataki. Ostrzeliwane były m.in. ukraińskie pozycje na terenie przygranicznym w obwodzie sumskim. Dochodziło też do naruszeń na wielu innych kierunkach m.in. pokrowskim.

Rosja - Ukraina. "Rozejm nie potrwa dłużej niż trzy dni"

W sobotę doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow zapowiedział, że "trwający z Kijowem rozejm nie potrwa dłużej niż trzy dni".

Skomentował w ten sposób słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że ogłoszony w piątek przez niego rozejm między Kijowem a Moskwą może potrwać dłużej niż do poniedziałku.

W piątek wieczorem Trump oznajmił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na zawieszenie broni i że potrwa ono od 9 do 11 maja. Dodatkowo obie strony konfliktu przeprowadzą wymianę jeńców w formule "1000 za 1000".

