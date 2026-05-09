Rosja zaoferowała Iranowi drony z systemami odpornymi na zakłócenia, a także szkolenie w zakresie ich wykorzystania. Wszystko to, aby wykorzystać nowe umiejętności przeciwko siłom USA - przekazał "The Economist".

Według gazety, która powołała się na tajny dokument rosyjskiego wywiadu wojskowego, Moskwa mogłaby zaoferować Teheranowi 5 tys. dronów FPV i dronów o większym zasięgu naprowadzanych satelitarnie.

ZOBACZ: Brytyjski premier zrównał Trumpa z Putinem. "Mam dość"

Zgodnie z planem, maszyny te miały zostać użyte przeciwko armii amerykańskiej w przypadku desantu morskiego USA w Zatoce Perskiej. W dokumencie zaznaczono wyraźnie, że okręty desantowe są narażone na ataki 5-6 bezzałogowych maszyn latających z odległości 15-30 km.

Rosja wyszła z ofertą dla Iranu po ataku USA. Wyciekł tajny dokument

Moskwa była również gotowa do szkolenia irańskich operatorów. Zaproponowano wyszkolić część z około 10 000 irańskich studentów z rosyjskich uniwersytetów, a także rosyjskojęzycznych Tadżyków i syryjskich alawitów.

"The Economist" podkreśla, że ​​nie ma bezpośrednich dowodów, że zrealizowano te zapowiedzi. Jednak źródła wywiadowcze uważają ten plan za prawdopodobny. Jak dodano, pasuje on do innych prób wywiadu zmierzających do zwiększenia wsparcia dla Iranu.

ZOBACZ: "Zapłonie cała Europa". Były ambasador o konsekwencjach porażki Ukrainy

W dokumencie przyznano, że Rosja nie może pomóc bardziej ze względu na wojnę z Ukrainą i ryzyko bezpośredniego wciągnięcia w konflikt z USA. Dlatego postawiono na ograniczone wsparcie.

Z kolei według niemieckiego dziennika "Stern", rosyjski wywiad sporządził listę irańskich obiektów wojskowych, magazynów uranu i innych lokalizacji, które są monitorowane przez amerykańskie satelity wywiadowcze. Moskwa przekazała te informacje Teheranowi , co mogło pomóc w ewakuacji "potencjalnie narażonych miejsc".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni