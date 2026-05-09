- Zasadnicza rzecz: bezpieczeństwo naszego kraju powinno być absolutnie wyjęte poza spór polityczny. Nie ma co do tego dyskusji. Natomiast jeżeli kwestie bezpieczeństwa będą wykorzystywane politycznie i będą miały na celu uderzanie w głowę państwa, pana prezydenta Karola Nawrockiego, wtedy reakcja BBN-u będzie adekwatna - powiedział w sobotę nowy szef BBN Bartosz Grodecki w telewizji Republika.

Nowy szef BBN wskazał, że wraz z objęciem przez niego funkcji następuje "nowe otwarcie" w relacjach z rządem. Dodał, że chciałby, aby kontakt z rządem przebiegał w "atmosferze współpracy, ustaleń, wymiany informacji".

Nowy szef BBN Bartosz Grodecki o deklaracji Donalda Trumpa. "Absolutnie przełomowa"

Grodecki odnosząc się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że może on przesunąć siły USA wycofywane z Niemiec do Polski, ocenił, że to "absolutnie przełomowa deklaracja". - Ona pokazuje doskonałe relacje pana prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rozważanie możliwości relokacji wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski to ogromna szansa dla naszego bezpieczeństwa, dla NATO i dla wzmocnienia flanki wschodniej, a także naszych możliwości i odstraszania - ocenił.

Nowy szef BBN dodał, że jest to szansa, "której nie możemy stracić". - Gdyby zaczęła się materializować, zrobimy wszystko, żeby doprowadzić ją do końca - zadeklarował.

Pytany o program SAFE, Grodecki podkreślił, że finansowanie zbrojeń jest kwestią fundamentalną dla BBN, ponieważ wzmacnia bezpieczeństwo kraju. Zapowiedział, że Biuro Bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Narodowego przeprowadzi szczegółową analizę prawną i finansową programu.

Grodecki poinformował, że w piątek odbył rozmowę z prezydentem Nawrockim na temat swojej nowej funkcji, a w poniedziałek formalnie rozpocznie pracę w biurze. Prezydent wyznaczył Bartosza Grodeckiego na nowego szefa BBN w piątek.

"Mamy świetne relacje". Donald Trump zapowiedział przeniesienie sił z Niemiec do Polski

O tym, że siły USA wycofywane z Niemiec mogłyby zostać przesunięte do Polski prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek. - Polska by tego chciała - ocenił Trump.

- Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem (Nawrockim). Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe - dodał. Dopytywany, czy to zrobi, Trump odparł, że "może" to zrobić.

Umowę dot. programu SAFE, na mocy której Polska ma otrzymać nawet 43,7 mld euro na obronność w postaci niskooprocentowanych pożyczek, podpisali w piątek w Warszawie ministrowie obrony i finansów oraz unijni komisarze ds. budżetu oraz obronności. Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie; następna w kolejności jest Litwa.

