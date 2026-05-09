Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty I stopnia, które ostrzegają przed przymrozkami. Niesprzyjającej pogody możemy spodziewać się na terenie wybranych powiatów znajdujących się na terenie aż dziewięciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubelskiego.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższa noc będzie bardzo zimna. W północnej części kraju nad ranem możliwe są krótkotrwałe mgły lub silne zamglenia. Na krańcach północno-wschodnich możliwy jest słaby deszcz. W nocy wiatr będzie słaby, a na przeważającym obszarze kraju - zmienny.

Jest deszczowo, a nocą trzeba uważać na przymrozki. Prognoza pogody na sobotę

Uważać trzeba także w trakcie dnia, szczególnie na wschodzie oraz południu Polski. Prognozy wskazują na to, że szczególnie niesprzyjające warunki w sobotnie popołudnie wystąpią na Suwalszczyźnie, gdzie spodziewane są przelotne opady deszczu.

Także na Suwalszczyźnie będzie najniższa temperatura - termometry wskażą tam 9 st. C, natomiast nad samym morzem można spodziewać się około 11 st. C. Poza tym, na terenie całego kraju będzie od 14 st. C do 17 st. C.

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami obowiązują do niedzieli do godz. 7 rano.

Do Polski napłynie cieplejsze powietrze. Synoptyk wskazuje, co przyniesie niedziela

Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz stwierdził w rozmowie z PAP, że niedziela zapowiada się przyjemniej niż sobota, gdyż do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze, co szczególnie da o sobie znać na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Natomiast najchłodniej, bo 11 st. C cały czas będzie na terenie północnego-wschodu, czyli Suwalszczyzny - tam też można spodziewać się również najwięcej chmur.

Nad samym morzem termometry wskażą od 12 st. C do 15 st. C, na wschodzie od 14 st. C do 16 st. C, a na pozostałym obszarze od 18 st. C do 20 st. C. - Całkiem przyjemna temperatura, zwłaszcza, że wiatr będzie słaby, więc ta temperatura odczuwalna może być nawet wyższa niż ta, którą pokazują termometry - ocenił synoptyk IMGW.

W niedzielę na ogół będzie pogodnie, poza krańcami wschodnimi i północno-wschodnimi, gdzie możliwy jest jeszcze słaby deszcz. Wiatr będzie na północnym wschodzie północno-zachodni, natomiast na pozostałym obszarze południowo-wschodni i południowy.

Noc z niedzieli na poniedziałek już w całym kraju będzie nieco bardziej pogodna, co będzie wiązało się z napływającą masą cieplejszego powietrza. Jedynie w południowej części kraju, nad ranem spodziewane są niewielkie, przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, około 2 st. C, tam możliwe, że będą nawet przygruntowe spadki temperatury do około minus 1 st. C. Nad morzem 8 st. C, na wschodzie Polski od 4 st. C do 6 st. C, natomiast na przeważającym obszarze ta temperatura będzie wynosiła od 6 st. C 8 st. C, a najcieplej będzie po południu, bo do 10 st. C. Wiatr będzie słaby południowo-wschodni.

Cieplej, ale deszczowo, spodziewane są burze. Prognoza pogody na poniedziałek

Makarewicz wskazał, że poniedziałek zapowiada się ciepły, ale burzowy z dużą ilością deszczu. Tego dnia można spodziewać się bardzo dynamicznej pogody, spowodowanej wędrującym nad Polską niżem. Na przeważającym obszarze kraju będzie ciepło z temperaturą od 19 st. C do 23 st. C, natomiast na krańcach zachodnich należy spodziewać się chłodniejszego powietrza, do 16 st. C. Nad samym morzem termometry pokażą do 13 st. C.

W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, burze, a podczas tych burz obfite opady deszczu, miejscami do około 20-25 mm. Podczas burz prognozowane są także silne porywy wiatru, które miejscami wyniosą do 80 km/h.

- Także po dość spokojnym weekendzie wejdziemy w nowy tydzień z bardzo dynamiczną aurą, załamaniem pogody, ale też z dosyć obfitymi opadami deszczu; w sytuacji hydrologicznej, jaką mamy, to dobra wiadomość - skomentował synoptyk.

