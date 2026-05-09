Na Placu Czerwonym zorganizowano uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa - rosyjskiego święta państwowego obchodzonego na cześć zakończenia II wojny światowej w Europie. Parada rozpoczęła się od przemarszu grupy sztandarowej z oddziału Gwardii Honorowej Pułku Preobrażeńskiego.

Żołnierze nieśli rosyjską flagę oraz Sztandar Zwycięstwa - historyczny symbol, który zawieszono nad Reichstagiem w Berlinie w nocy z 1 na 2 maja 1945 roku.

Dzień Zwycięstwa w Moskwie. Żołnierze z Korei Płn. na defiladzie

Po raz pierwszy w paradzie wziął udział oddział północnokoreańskich żołnierzy - przekazała rosyjska prorządowa agencja TASS. Jak przekazano, podczas powitania oddziału żołnierze "wykazali się odwagą, walecznością i bohaterstwem podczas wyzwalania obwodu kurskiego z rąk ukraińskich sił zbrojnych". Pochwalono także profesjonalizm jednostek bojowych z Północnej Korei.

W paradzie udział wzięły także oddziały z krajów afrykańskich oraz z Chin. Ponadto pojawiło się ponad 1000 żołnierzy ze Specjalnego Okręgu Wojskowego.

W trakcie przemówienia prezydent Rosji Władimir Putin, odnosząc się do sytuacji bieżącej zauważył, że "zwycięstwo kształtuje się zarówno na polu bitwy, jak i na tyłach". Z powodu tego "zwycięstwa" na froncie ukraińskim w trakcie uroczystości zarządzono minutę ciszy, aby uczcić pamięć o poległych żołnierzach armii rosyjskiej.

W trakcie uroczystości wyświetlono materiał filmowy, na którym pokazano sprzęt z frontu w Ukrainie. Zaprezentowano m. in. BM-27 Uragan - radziecką samobieżną wieloprowadnicowa wyrzutnę rakietowa kalibru 220 mm, oraz pocisk balistyczny RS-24 Jars (wg. niektórych ekspertów na jego bazie stworzono Oriesznika).

Moskwa. Parada na placu Czerwonym. Nie było sprzętu wojskowego

Wspomniano także o systemie Awangard i broni termobarycznej Terminator. W materiale pojawiły się również nagrane wcześniej pozdrowienia od żołnierzy walczących w Ukrainie.

Jak podsumował Reuters, Rosja zorganizowała najmniejszą od lat paradę ze względu na zagrożenie atakiem ze strony Ukrainy, gdzie po ponad czterech latach trwania najkrwawszego konfliktu w Europie od czasów II wojny światowej siły rosyjskie nie zdołały odnieść zwycięstwa.

Tradycyjne parady wojskowe odwołane zostały m.in. w Biełgorodzie, Woroneżu, Kursku, Leningradzie i Niżnym Nowogrodzie. Standardowego pokazu sprzętu wojskowego nie ma również w Moskwie. W przypadku stolicy, to pierwszy taki przypadek od 2007 r.



"Ze względu na obecną sytuację, kolumna sprzętu wojskowego nie weźmie udziału w paradzie" - napisano w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

