Nie tylko Niemcy. Trump grozi wycofaniem wojsk z kolejnego kraju

Donald Trump nadal rozważa wycofanie amerykańskich wojsk z Włoch. Jak wynika z jego wypowiedzi dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera", uważa on, iż władze w Rzymie nie udzieliły mu dostatecznego wsparcia w wojnie z Iranem. Wcześniej prezydent USA ogłosił, że zredukowana zostanie liczba amerykańskich żołnierzy w Niemczech.

Żołnierze amerykańscy w mundurach polowych maszerują przez zielone pole.
Wikimedia Commons/U.S. Department of Defense
Donald Trump grozi wycofaniem wojsk z Włoch (zdj. ilustracyjne)

Dzień po wizycie amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio w Rzymie i jego rozmowach z premier Włoch Giorgią Meloni prezydent Donald Trump odbył telefoniczną rozmowę z gazetą "Corriere della Sera". 

 

- Włoch nie było wtedy, kiedy ich potrzebowaliśmy. A ja zawsze byłem dla Włoch, tak jak mój kraj - stwierdził w oświadczeniu dla tego dziennika.

 

W ten sposób amerykański prezydent odniósł się do braku wsparcia rządu w Rzymie dla wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Trump dodał, że nadal bierze pod uwagę możliwość wycofania amerykańskich wojsk z Włoch, co już wcześniej zasugerował. W siedmiu bazach we Włoszech stacjonuje około 13 tys. amerykańskich żołnierzy.

 

30 kwietnia amerykański prezydent zapowiedział, że "prawdopodobnie" rozważyłby wycofanie amerykańskich żołnierzy z Włoch i Hiszpanii. Ocenił, że władze w Rzymie nie pomagają Stanom Zjednoczonym, natomiast Hiszpania jest "okropna".

 

Dzień wcześniej polityk mówił o tym, że jego administracja analizuje możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy także w Niemczech.

1 maja Pentagon poinformował, że w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących u tego sojusznika w NATO zostanie zmniejszona o pięć tysięcy.

 

Groźby te zyskały na intensywności w kolejnych dniach, kiedy Trump zapowiedział, że w rzeczywistości cięcia będą znacznie większe. Amerykański przywódca nie rozwinął swojej wypowiedzi i nie sprecyzował ostatecznej skali planowanej redukcji personelu wojskowego w amerykańskich bazach w Niemczech.

 

Decyzja o redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech zapadła w obliczu konfliktu Trumpa z kanclerzem Niemiec, Friedrichem Merzem. W tym przypadku także poszło o wojnę w Iranie. Niemiecki polityk zarzucił prezydentowi USA m.in. brak strategii oraz przyznał, że Irańczycy w negocjacjach są bieglejsi.

 

Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl / PAP
