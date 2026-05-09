Dzień po wizycie amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio w Rzymie i jego rozmowach z premier Włoch Giorgią Meloni prezydent Donald Trump odbył telefoniczną rozmowę z gazetą "Corriere della Sera".

- Włoch nie było wtedy, kiedy ich potrzebowaliśmy. A ja zawsze byłem dla Włoch, tak jak mój kraj - stwierdził w oświadczeniu dla tego dziennika.

W ten sposób amerykański prezydent odniósł się do braku wsparcia rządu w Rzymie dla wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Trump dodał, że nadal bierze pod uwagę możliwość wycofania amerykańskich wojsk z Włoch, co już wcześniej zasugerował. W siedmiu bazach we Włoszech stacjonuje około 13 tys. amerykańskich żołnierzy.

30 kwietnia amerykański prezydent zapowiedział, że "prawdopodobnie" rozważyłby wycofanie amerykańskich żołnierzy z Włoch i Hiszpanii. Ocenił, że władze w Rzymie nie pomagają Stanom Zjednoczonym, natomiast Hiszpania jest "okropna".

Dzień wcześniej polityk mówił o tym, że jego administracja analizuje możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy także w Niemczech.

1 maja Pentagon poinformował, że w ciągu najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących u tego sojusznika w NATO zostanie zmniejszona o pięć tysięcy.

Groźby te zyskały na intensywności w kolejnych dniach, kiedy Trump zapowiedział, że w rzeczywistości cięcia będą znacznie większe. Amerykański przywódca nie rozwinął swojej wypowiedzi i nie sprecyzował ostatecznej skali planowanej redukcji personelu wojskowego w amerykańskich bazach w Niemczech.

Decyzja o redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech zapadła w obliczu konfliktu Trumpa z kanclerzem Niemiec, Friedrichem Merzem. W tym przypadku także poszło o wojnę w Iranie. Niemiecki polityk zarzucił prezydentowi USA m.in. brak strategii oraz przyznał, że Irańczycy w negocjacjach są bieglejsi.

